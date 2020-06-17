***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.06.2020 09:06
***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E %6.20689 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,41 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851481
BIST
12:01111.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,41
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
12:016,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
12:017,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
12:01378,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,65
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,51
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.422.049
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.687.902
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.981.827
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.416.655
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|34.067.164
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|DAGHL
|9,23
|1.987.204
|% -9,33
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,37
|405.030.440
|% 4,43
|
|GARAN
|8,18
|306.771.028
|% -0,37
|
|ASELS
|32,32
|280.022.883
|% -0,62
|
|GUSGR
|4,40
|254.229.019
|% 3,77
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|113.044.446
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|184.604.216
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|ADESE
|1,81
|157.464.967
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|131.687.255
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5725
|8,6154
|% -0,14
|
|Frank
|7,1745
|7,2177
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
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