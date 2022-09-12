***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [GENTS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.'nin, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.09.2022 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 12.09.2022 tarihinde saat 15:52:16'da KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062349), 13.09.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.'nin paylarının sayısı 224.242.255,1 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %46 olarak dikkate alınacaktır.21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş. paylarının 12.09.2022 tarihli kapanış fiyatı, 13.09.2022 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062385BIST