***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
12.09.2022 17:22
***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.'nin, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.09.2022 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 12.09.2022 tarihinde saat 15:52:16'da KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062349), 13.09.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.'nin paylarının sayısı 224.242.255,1 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %46 olarak dikkate alınacaktır.
21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş. paylarının 12.09.2022 tarihli kapanış fiyatı, 13.09.2022 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062385
BIST
17:293.638
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 116,51
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
17:2918,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:2918,4595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1434
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:291.012,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.013,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VKFYO
|6,71
|30.462.241
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.500.119
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|490.432.605
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,02
|49.519.860
|% -9,16
|
|MEDTR
|23,50
|26.175.650
|% -7,84
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,26
|11.040.600.687
|% 8,42
|
|ISCTR
|12,57
|10.382.773.645
|% 1,05
|
|YKBNK
|9,62
|7.061.821.261
|% 5,37
|
|EREGL
|33,36
|6.730.440.840
|% 2,77
|
|THYAO
|74,95
|6.500.794.520
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,36
|5.494.380.422
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,57
|10.382.773.645
|% 1,05
|
|YKBNK
|9,62
|7.061.821.261
|% 5,37
|
|AKBNK
|17,26
|11.040.600.687
|% 8,42
|
|DOHOL
|5,71
|1.537.452.435
|% 4,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2244
|18,2288
|% -0,03
|
|Euro
|18,4498
|18,4589
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,2672
|21,3739
|% 0,94
|
|Frank
|19,0703
|19,1852
|% 0,81
|
|Riyal
|4,8371
|4,8614
|% -0,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,37
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,09
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.812
|6.862
|33,00
|
|Yarım
|3.319
|3.353
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,55
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|1,83
|
Seans Raporu
17:27
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17:40HUBVC
Yüzde 7.51 oranında artışla 12.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 633 adet işlem
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 109, 76 artarak (% 3.49 ) 3, 258
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17:39
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17:39
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