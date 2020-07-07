GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|KUYAS
|2,92
|55.392.614
|% 8,55
|GLBMD
|5,13
|18.539.735
|% 7,32
|PKENT
|202,80
|3.827.953
|% 7,19
|DOBUR
|17,20
|1.668.381
|% 7,10
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5343
|8,5771
|% -0,13
|Frank
|7,2396
|7,2833
|% -0,18
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,33
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,11
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,90
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,10
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,24
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,27
Seans Raporu
- 12:26 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, VAKBN
- 12:26 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TUPRS, DOHOL
- 12:26XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -304, 76 kaybederek (% -0.28 ) 109, 139
- 12:26 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, ORMA
- 12:26 KENT, MRGYO, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında