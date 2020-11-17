***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:57
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888829
BIST
12:111.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -17,79
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:117,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:119,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:11470,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,78
|Açılış
|: 470,76
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SAFKR
|7,92
|76.191.149
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.425.516
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.374.484
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|KRDMD
|4,28
|625.585.570
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|564.478.601
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,77
|479.135.412
|% -3,15
|
|THYAO
|11,56
|461.940.640
|% -1,87
|
|ODAS
|3,52
|326.759.502
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,90
|564.478.601
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,77
|479.135.412
|% -3,15
|
|ODAS
|3,52
|326.759.502
|% 1,15
|
|TSKB
|2,16
|187.474.111
|% -4,42
|
|ITTFH
|2,30
|181.325.351
|% -5,74
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7362
|7,7389
|% 0,42
|
|Euro
|9,1829
|9,1901
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1982
|10,2493
|% 0,54
|
|Frank
|8,4620
|8,5130
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0569
|2,0672
|% 0,34
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,19
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.110
|3.189
|4,74
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|2,29
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26EGEEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 1, 284.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 903 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, AKBNK, KCHOL
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 14 kaybederek (% -1.55 ) 1, 149
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, SAFKR, BMELK, YESIL, VAKKO
-
12:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZRDN, TKURU, EUYO, UZERB