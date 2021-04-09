***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 16:02
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926234
BIST
16:341.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -29,84
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:348,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1740
En Düşük
8,1219
16:349,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:34456,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,02
|Açılış
|: 456,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:32
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.978.148
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|605.930
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.696.595
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.804.238
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.222.105
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.794.633
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.020.715.010
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,19
|833.950.495
|% -3,23
|
|BJKAS
|11,04
|828.079.108
|% 8,55
|
|GARAN
|6,64
|755.077.473
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,40
|590.746.867
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,86
|424.746.288
|% -3,63
|
|TSKB
|1,35
|255.616.369
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|580.679.560
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,10
|290.558.721
|% -3,67
|
|KRDMD
|7,19
|833.950.495
|% -3,23
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1676
|8,1715
|% 0,48
|
|Euro
|9,7044
|9,7139
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,1833
|11,2394
|% 0,38
|
|Frank
|8,7779
|8,8308
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-19,74
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|
Seans Raporu
16:32
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