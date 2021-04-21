***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:19
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930021
BIST
15:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,09
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:058,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:059,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:05468,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,64
|Açılış
|: 468,46
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:03
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.643.268
|% 9,99
|
|JANTS
|778,80
|62.345.403
|% 9,77
|
|FORMT
|1,14
|9.810.530
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.408.464
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.321.693
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|3.901.129
|% -9,96
|
|PETKM
|6,44
|746.366.680
|% -1,98
|
|EREGL
|18,29
|718.812.958
|% 0,33
|
|GARAN
|6,99
|684.306.317
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,13
|425.591.793
|% -0,97
|
|THYAO
|11,00
|328.582.285
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,08
|287.162.048
|% -1,89
|
|PETKM
|6,44
|746.366.680
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|684.306.317
|% -1,41
|
|ODAS
|2,45
|222.716.849
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|146.890.532
|% -1,09
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1734
|8,1782
|% 0,88
|
|Euro
|9,8301
|9,8378
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,3198
|11,3766
|% 0,44
|
|Frank
|8,8460
|8,8993
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1683
|2,1791
|% 0,58
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|38,94
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|18,84
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,70
|65,70
|-0,87
|