***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:03
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938913
BIST
11:261.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:268,4848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0799
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:2610,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0896
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3388
11:26519,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,41
|Açılış
|: 519,85
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:26
|YAYLA
|3,85
|29.579.887
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.255.555
|% 9,87
|
|EUYO
|4,69
|2.319.940
|% 8,56
|
|AVHOL
|7,65
|10.297.796
|% 6,99
|
|KUTPO
|36,12
|72.715.974
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.355.153
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|19.048.287
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,27
|399.783.399
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,03
|301.456.832
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,95
|206.311.736
|% 3,72
|
|GARAN
|7,98
|199.514.625
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,50
|169.254.120
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|206.311.736
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|131.491.604
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,11
|47.524.170
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,03
|301.456.832
|% 1,77
|
|KARSN
|4,43
|158.799.354
|% -5,14
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4816
|8,4848
|% -0,93
|
|Euro
|10,3463
|10,3523
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,9753
|12,0353
|% -1,17
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2523
|2,2636
|% -1,08
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,65
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,91
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Seans Raporu
11:26
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