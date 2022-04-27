***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:43
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024198
BIST
13:352.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,33
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:3514,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:3515,7320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0146
|Açılış
|: 15,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:35903,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,86
|Açılış
|: 903,49
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:35
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|53.975.648
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.691.280
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,30
|56.402.837
|% -6,77
|
|ALBRK
|1,36
|30.451.479
|% -5,38
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|VAKKO
|12,65
|10.926.448
|% -5,10
|
|THYAO
|38,66
|2.080.229.776
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,71
|1.278.718.574
|% 0,41
|
|EREGL
|33,44
|1.193.237.781
|% 1,09
|
|SISE
|17,50
|1.038.810.457
|% -0,62
|
|ASELS
|25,02
|977.929.558
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,60
|662.621.239
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,89
|960.999.580
|% -1,01
|
|ODAS
|2,38
|312.460.274
|% 0,42
|
|TSKB
|1,86
|176.947.851
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,71
|1.278.718.574
|% 0,41
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8246
|% 0,18
|
|Euro
|15,7244
|15,7320
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,6056
|18,6989
|% 0,31
|
|Frank
|15,3239
|15,4162
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,18
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,97
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.986
|6.135
|-32,93
|
|Yarım
|2.893
|2.968
|-15,93
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-7,96
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|