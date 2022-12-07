***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:13
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085246
BIST
16:134.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -84,29
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.915
16:1318,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1319,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1100
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:131.063,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.063,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:11
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.693.707
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.206.324
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.399.880
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.271.788
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,50
|749.075.904
|% -7,43
|
|HEDEF
|21,82
|26.575.027
|% -6,75
|
|THYAO
|137,40
|6.081.131.601
|% 1,33
|
|PETKM
|18,19
|3.872.159.950
|% 1,06
|
|EKGYO
|7,27
|1.735.317.162
|% 0,41
|
|TUPRS
|472,40
|1.726.157.870
|% -2,07
|
|YKBNK
|11,06
|1.542.812.740
|% 0,27
|
|EUREN
|15,50
|749.075.904
|% -7,43
|
|KZBGY
|24,60
|616.994.758
|% 3,27
|
|DGNMO
|8,59
|212.325.529
|% 2,14
|
|PSGYO
|9,09
|157.287.732
|% 3,18
|
|SEGYO
|2,87
|47.998.293
|% 1,77
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6395
|% 0,03
|
|Euro
|19,6179
|19,6266
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,6507
|22,7643
|% 0,47
|
|Frank
|19,7552
|19,8743
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% 0,03
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,40
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.165
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,16
|