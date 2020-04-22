***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020 - 31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15/04/2020Tescil Tarihi17/04/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22/04/2020-10064Açıklamalar2020 Yılı mali dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin TTSG de ilanı 22/04/2020 - 10064 sayısı ile yapılmıştır.Kamuya saygı ile duyurulur.Gentaş A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839942BIST