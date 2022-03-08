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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.03.2022 17:15
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu  08 / 03 / 2022 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)‘ne uygun olarak hazırlanacak 2022 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 30.03.2022 tarihinde yapılacak 50. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008367


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Riyal 3,8613 3,8806 % 1,12  
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Altın Ons 2.014 2.014 17,03  
Altın Gr. 942 942 19,07  
Cumhuriyet 6.244 6.338 207,00  
Tam 6.212 6.372 214,86  
Yarım 3.003 3.082 103,93  
Çeyrek 1.506 1.541 51,96  
Gümüş.Ons 26,16 26,19 0,53  
Gümüş Gr. 12,26 12,27 0,43  
B. Petrol 129 129 5,76  
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