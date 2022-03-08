***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2022 17:15
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 08 / 03 / 2022 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)‘ne uygun olarak hazırlanacak 2022 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 30.03.2022 tarihinde yapılacak 50. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008367
BIST
17:192.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 27,55
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:1914,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1620
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:1915,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2401
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:19942,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 19,56
|Açılış
|: 942,20
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,74
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KOZAA
|25,52
|398.095.581
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.241.556.770
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.948.794
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|176.293.362
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,05
|18.391.655
|% -6,51
|
|SANEL
|7,65
|5.184.230
|% -6,25
|
|USAK
|1,40
|41.286.537
|% -5,41
|
|GWIND
|6,21
|75.287.962
|% -5,34
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,89
|5.375.860.907
|% 3,04
|
|THYAO
|25,84
|4.377.817.536
|% -0,23
|
|EREGL
|34,98
|2.367.532.744
|% 1,16
|
|ASELS
|26,20
|2.193.719.877
|% 7,82
|
|SISE
|12,82
|1.906.418.288
|% 5,60
|
|KRDMD
|14,89
|5.375.860.907
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,65
|885.738.237
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,15
|466.903.988
|% 2,38
|
|ODAS
|1,42
|305.901.122
|% 5,19
|
|THYAO
|25,84
|4.377.817.536
|% -0,23
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5248
|14,5342
|% 1,13
|
|Euro
|15,8493
|15,8861
|% 1,53
|
|Sterlin
|18,9947
|19,0899
|% 1,13
|
|Frank
|15,5978
|15,6917
|% 0,87
|
|Riyal
|3,8613
|3,8806
|% 1,12
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|17,03
|
|Altın Gr.
|942
|942
|19,07
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|207,00
|
|Tam
|6.212
|6.372
|214,86
|
|Yarım
|3.003
|3.082
|103,93
|
|Çeyrek
|1.506
|1.541
|51,96
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,43
|
|B. Petrol
|129
|129
|5,76
|
Seans Raporu
17:19
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