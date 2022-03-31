***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2022-31/12/2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30/03/2022Tescil Tarihi30/03/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31/03/2022 - 10549Açıklamalar2022 Yılı Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili 30/03/2022 tarihinde Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılmış, 31/03/2022-10549 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014283BIST