***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 09:29
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30/03/2022
Tescil Tarihi
30/03/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31/03/2022 - 10549
Açıklamalar
2022 Yılı Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili 30/03/2022 tarihinde Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılmış, 31/03/2022-10549 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014283
BIST
12:472.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,40
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.242
En Düşük
2.231
12:4714,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 14,6550
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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14,6747
En Düşük
14,5922
12:4716,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0164
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
16,2869
12:47907,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 907,09
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ULUSE
|113,30
|5.406.425
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|55.794.070
|% 9,89
|
|TURGG
|214,50
|33.390.940
|% 8,88
|
|ASUZU
|72,90
|63.197.831
|% 7,21
|
|SONME
|36,98
|2.407.596
|% 6,94
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,48
|82.651.793
|% -6,00
|
|GLBMD
|5,71
|5.276.428
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|PSGYO
|15,17
|20.711.176
|% -3,13
|
|THYAO
|32,38
|2.349.204.843
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,26
|1.336.087.416
|% 2,07
|
|GARAN
|12,17
|1.230.681.969
|% -0,16
|
|KARSN
|5,61
|745.302.460
|% 5,65
|
|SISE
|15,31
|649.984.272
|% 1,19
|
|KARSN
|5,61
|745.302.460
|% 5,65
|
|GARAN
|12,17
|1.230.681.969
|% -0,16
|
|ODAS
|1,71
|170.060.378
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,07
|396.694.306
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,57
|337.650.297
|% 4,08
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6651
|14,6694
|% 0,11
|
|Euro
|16,3106
|16,3321
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1768
|19,2730
|% -0,12
|
|Frank
|15,8085
|15,9037
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8973
|3,9169
|% 0,04
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,74
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-27,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-13,48
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,44
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