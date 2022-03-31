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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

31.03.2022 09:29
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30/03/2022
Tescil Tarihi
30/03/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31/03/2022 - 10549
Açıklamalar

2022 Yılı Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili 30/03/2022 tarihinde Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılmış, 31/03/2022-10549 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014283


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