***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2023 19:54
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.03.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.
Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)‘ne uygun olarak hazırlanacak 2023 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 12.04.2023 tarihinde yapılacak 51. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125328
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0519,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,0765
En Düşük
18,8381
18:0520,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0464
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1343
En Düşük
19,9547
18:051.172,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.172,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.176,73
En Düşük
1.162,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9846
|19,0101
|% 0,10
|
|Euro
|20,0805
|20,1323
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,8294
|22,9439
|% 0,01
|
|Frank
|20,2663
|20,3884
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0434
|5,0687
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|0,62
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.893
|7.974
|9,00
|
|Yarım
|3.856
|3.902
|4,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.951
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,32
|0,01
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-0,16
|