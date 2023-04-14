***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023 - 31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12/04/2023Tescil Tarihi13/04/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13/04/2023 - 10811Açıklamalar2023 Yılı Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili 13/04/2023 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapılmış 13/04/2023 - 10811 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138299BIST