***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 14:34
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023 - 31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12/04/2023
Tescil Tarihi
13/04/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13/04/2023 - 10811
Açıklamalar
2023 Yılı Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili 13/04/2023 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapılmış 13/04/2023 - 10811 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138299
BIST
16:485.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,20
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4819,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0500
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4821,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0235
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:481.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.029.107
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.023.235
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.007.606
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.179.070
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.722.557
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|THYAO
|135,30
|2.713.171.488
|% -1,31
|
|GESAN
|89,35
|2.310.952.168
|% 5,86
|
|EREGL
|36,00
|1.492.870.187
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,32
|1.437.515.241
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,93
|816.412.982
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.877.292
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,15
|1.119.421.719
|% 0,25
|
|YKBNK
|10,35
|894.131.395
|% 0,29
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3585
|19,3641
|% 0,23
|
|Euro
|21,3193
|21,3484
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,0761
|24,1969
|% -0,25
|
|Frank
|21,6398
|21,7702
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|