***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK onay başvurusu hakkında -3Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.327.909,9 224.327.909,9 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.327.909,9 TL 0 TL 224.327.909,9 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır. İlgili Duyuru Metni ektedir.Birleşme ve hisse değişim oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7 inci maddesi hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %89,16 değişim oranı ise 0,87479 olarak hesaplanmıştır.Birleşme işlemine ilişkin olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145ve 147 inci maddeleri çerçevesinde, Şirketimiz ile GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 24.06.2022 tarihinde Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup, yine aynı tarihte Şirketimiz ile GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu ektedir.Ekler:EK -1: Duyuru MetniEK -2: Uzman Kuruluş RaporuEK -3: Birleşme SözleşmesiEK -4: Birleşme RaporuSaygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Gentaş_GBS_Birleşme_Duyuru_Metni_24.06.2022_Kap_1.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039298BIST