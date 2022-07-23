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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.07.2022 12:32
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişimi Oranı Tesbitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporunun Revizesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Uzman Kuruluş Raporu Revizesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022

Ek Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş ile GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre San ve Tic A.Ş.nin devrolma yoluya birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 16 Haziran 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu SPK'nın yorumları çerçevesinde 22 Temmuz 2022 tarihinde ekteki şekilde revize edilmiştir.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Gentaş_GBS_Birleşme_Uzman_Kuruluş_Raporu_22.07.2022-KAP .pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047481


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PRKME 7,30 75.972.229 % 9,94  
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Altın Gr. 984 985 5,64  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.608 6.714 -48,00  
Yarım 3.220 3.285 -23,00  
Çeyrek 1.615 1.643 -11,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,62 -0,25  
Gümüş Gr. 10,60 10,63 -0,13  
B. Petrol 104 104 -0,34  
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