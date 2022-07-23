***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişimi Oranı Tesbitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporunun Revizesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Uzman Kuruluş Raporu RevizesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Ek AçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş ile GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre San ve Tic A.Ş.nin devrolma yoluya birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 16 Haziran 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu SPK'nın yorumları çerçevesinde 22 Temmuz 2022 tarihinde ekteki şekilde revize edilmiştir.Kamuya Saygı ile Duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Gentaş_GBS_Birleşme_Uzman_Kuruluş_Raporu_22.07.2022-KAP .pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047481BIST