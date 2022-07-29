***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz ile GBS Gentaş Arasında Yapılacak Birleşme İşlemi için Hazırlanan Duyuru Metni ne Esas Sözleşme 6. Madde Tadiline Kurul'un Uygun Görüş Vermesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru metninin ve Şirketimiz esas sözleşmesi Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadilinin uygun bulunduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2022 tarih ve 2022 / 37 sayılıl Haftalık Bülteni ile duyurulmuştur.Kurulca Onaylı belgeler teslim alındığında Kamuya ayrıca duyurulacaktır.Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORTİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049073BIST