***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Gentasş A.Ş. ile GBS Gentaş Birleşmesi Hakkında Gayrimenkul Değerleme RaporlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.Yönetim Kurulunca GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San. A.Ş.'nin devir alınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin 2 adet gayrimenkul değerleme raporu ekte verilmektedir. Birleşmeye ilişkin diğer belgeler birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması halinde birleşmenin genel kurulun onayına sunulmasından önce 29/07/2022 tarihinden itibaren otuz gün süresince Şirket Merkezimiz olan Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mahallesi Mengen - BOLU adresinde ve Ankara Şubemiz olan Dolantı Sokak No-21 Siteler ALTINDAĞ-ANKARA adresinde , Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr. Adresinde ve www.gentas.com.tr internet adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.Kamuya Saygı ile Duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BOLU MENGEN GM.GEĞ.RP_compressed.pdf - Değerleme RaporlarıEK: 2 İST.BAŞAKŞEHİR 6 ADET DUBLEKS İŞYERİ GM DEĞ.RP._compressed.pdf - Değerleme Raporlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048452BIST