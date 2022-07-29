GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,9030
|17,9216
|% 0,00
|Euro
|18,2944
|18,3225
|% 0,25
|Sterlin
|21,7298
|21,8388
|% -0,20
|Frank
|18,7446
|18,8575
|% 0,20
|Riyal
|4,7554
|4,7792
|% -0,10
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,34
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|3,80
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|Tam
|6.773
|6.854
|20,00
|Yarım
|3.300
|3.351
|10,00
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|5,00
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|0,24
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,11
|B. Petrol
|106
|106
|4,32
Seans Raporu 18:05
- 17:59ASUZU Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
- 17:58BTCIM Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
- 17:57UNLU Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
- 17:56AGHOL Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem