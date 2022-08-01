***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Gentaş ile GBS Gentaş Arasındaki Birleşme İşlemi Hakkında İnceleme Hakkı belgeleri Gbs Gentaş Bolu A.Ş YKFR 2020Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin İnceleme hakkı belgeleri kapsamında GBS Gentaş A.Ş. 2020 Yılı YKFR eklidir.Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORTİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 GBS YKFR 2020.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050257BIST