***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemleri Tescili ve ilanı Sonrası Onaylı İhraç Belgesi Temini için Kurula Yapılan Başvuru hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.07.2022Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 02.09.2022Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşme işlemi her iki şirketin 31/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanmış, Genel kurul sonuçları ve Esas sözleşmenin 6. Sermaye maddesi tadili 31/08/2022 tarihinde Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilerek TTSG nin 01/09/2022 - 10651 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Kurulun II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 20. Maddesine göre Onaylı ihraç belgesinin temini için SPK' na 02/09/2022 tarihinde ilgili belgeler ile müracaatta bulunulmuştur.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061017BIST