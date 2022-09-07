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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.09.2022 15:54
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme İşlemleri Tescili ve ilanı Sonrası Onaylı İhraç Belgesi Temini için Kurula Yapılan Başvuru hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.07.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022
Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşme işlemi her iki şirketin 31/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanmış, Genel kurul sonuçları ve Esas sözleşmenin 6. Sermaye maddesi tadili 31/08/2022 tarihinde Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilerek TTSG nin 01/09/2022 - 10651 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Kurulun II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 20. Maddesine göre Onaylı ihraç belgesinin temini için SPK' na 02/09/2022 tarihinde ilgili belgeler ile müracaatta bulunulmuştur.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061017


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