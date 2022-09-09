***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi Birleşme İşlemi Nedeni ile sermaye Piyasası araçlarına ilişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme bildirimi değildir.Hak kullanım-Birleşme sürecinden verilen son bildirimde sehven bir bilgi girildiği için süreç sonlanmıştır. KAP müracaatımız sonucu süreç aktif hale gelmiş, ihraç belgesi bildirimi bu sekmeden yeniden verilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 02.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.09.2022Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla bir bütün halinde devir alınması neticesinde Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca Onaylanmış 06/09/2022-84 SA - 1116 sayılı ihraç belgesi ektedir.Kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde hak sahibi ortaklara 15 gün içerisinde teslim edilecek paylara ve teslim zamanına ilişkin ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 06.09.2022 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062007BIST