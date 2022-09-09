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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2022 17:42
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Birleşme İşlemi Nedeni ile sermaye Piyasası araçlarına ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme bildirimi değildir.Hak kullanım-Birleşme sürecinden verilen son bildirimde sehven bir bilgi girildiği için süreç sonlanmıştır. KAP müracaatımız sonucu süreç aktif hale gelmiş, ihraç belgesi bildirimi bu sekmeden yeniden verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.09.2022
Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla bir bütün halinde devir alınması neticesinde Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca Onaylanmış 06/09/2022-84 SA - 1116 sayılı ihraç belgesi ektedir.
Kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde hak sahibi ortaklara 15 gün içerisinde teslim edilecek paylara ve teslim zamanına ilişkin ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 06.09.2022 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062007


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Tam 6.770 6.845 16,00  
Yarım 3.299 3.346 8,00  
Çeyrek 1.654 1.672 3,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,12  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 0,14  
B. Petrol 91,70 91,70 2,55  
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