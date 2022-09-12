***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Birleşmesi Nedeni ile İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Payların Hak Sahiplerine Teslimi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,87171 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 02.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.09.2022Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2022Pay Dağıtım Tarihi 13.09.2022Ödeme Tarihi 15.09.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla bir bütün halinde devir alınması neticesinde Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçları Kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Hak Sahiplerinin hesaplarına 13/09/2022 tarihi itibarı ile aktarılacaktır.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062349BIST