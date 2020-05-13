***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.05.2020 15:13
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 13 / 05 / 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
15 / 04 / 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8 no'lu maddesinde görüşülen 2019 yılı karından, 1.848.182,28 TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 9.000.000,00.-TL.'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden
- Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 145.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 6,20689 oranında bedelsiz artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Bu kapsamda, 9.000.000 TL nominal değerli 900.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
- Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş.YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844711
BIST