GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

13.05.2020 15:13
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu  13 / 05 / 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
15 / 04 / 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8 no'lu maddesinde görüşülen 2019 yılı karından, 1.848.182,28 TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 9.000.000,00.-TL.'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden  
-          Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 145.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 6,20689 oranında bedelsiz artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
-          Bu kapsamda, 9.000.000 TL nominal değerli 900.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
-          Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
-          Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
-          Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
-          Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş.YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844711


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:32100.719
Değişim :  1,11% |  1.102,63
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.865 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERAS 4,62 17.717.090 % 10,00  
DENGE 1,87 1.326.447 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.013.918 % 10,00  
IDEAS 4,29 881.273 % 10,00  
TKURU 19,36 150.253 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5468 8,5896 % -0,07  
Frank 7,1707 7,2139 % -0,26  
Riyal 1,8507 1,8600 % -0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 6,75  
Altın Gr. 383 383 -0,42  
Cumhuriyet 2.461 2.504 -6,70  
Tam 2.534 2.569 -7,00  
Yarım 1.236 1.256 -3,40  
Çeyrek 618 628 -1,70  
Gümüş.Ons 15,50 15,55 0,08  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,01  
B. Petrol 30,12 30,12 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru