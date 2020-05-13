***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 13 / 05 / 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.15 / 04 / 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8 no'lu maddesinde görüşülen 2019 yılı karından, 1.848.182,28 TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 9.000.000,00.-TL.'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden- Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 145.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 6,20689 oranında bedelsiz artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılmasına,- Bu kapsamda, 9.000.000 TL nominal değerli 900.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,- Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844711BIST