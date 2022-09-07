***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San.A.Ş.ile Olan Birleşme işlemi sonucu Esas Sözleşmemizin 6. Sermaye Maddesi SPK'nca onaylı hali Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanıp 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek 01/09/2022 - 10651 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060864BIST