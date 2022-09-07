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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.09.2022 10:35
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San.A.Ş.ile Olan Birleşme işlemi sonucu Esas Sözleşmemizin 6. Sermaye Maddesi SPK'nca onaylı hali Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanıp 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek 01/09/2022 - 10651 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060864


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