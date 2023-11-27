***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanı tutarının 1.000.000.000 TL'na yükseltilmesi, süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesini içeren Esas sözleşmemiz 6. Sermaye' maddesinin tadili için 27/11/2023 tarihinde SPK'na başvuru yapılmıştır.Kamuya Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220252BIST