***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/11/2023 tarihinde Başvurusu yapılan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 1.000.000.000 TL'na Artırımı ve Süresinin Uzatımına ilişkin Kurul Onayı Alındığı 08/01/2024 tarih - 47762 sayılı yazıdan anlaşılmaktadır.Kamuya saygı ile duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235887BIST