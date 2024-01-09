***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.01.2024 13:37
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/11/2023 tarihinde Başvurusu yapılan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 1.000.000.000 TL'na Artırımı ve Süresinin Uzatımına ilişkin Kurul Onayı Alındığı 08/01/2024 tarih - 47762 sayılı yazıdan anlaşılmaktadır.
Kamuya saygı ile duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235887
BIST
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16:317.772
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -46,42
|Açılış
|: 7.860
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|Önceki Kapanış
|: 7.819
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7.746
En Yüksek
7.875
16:3129,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0720
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3132,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0246
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9071
En Düşük
32,6586
16:311.958,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.958,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:31
|MARKA
|42,90
|16.535.108
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.748.916
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.173.564
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|358.765.171
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|426.323.948
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.584.688
|% -9,96
|
|FLAP
|11,14
|138.690.312
|% -8,31
|
|EBEBK
|65,00
|260.100.969
|% -7,80
|
|CVKMD
|386,00
|306.592.877
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,30
|8.940.775.330
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,44
|6.390.899.670
|% 0,55
|
|YKBNK
|22,80
|6.135.954.624
|% 3,64
|
|AKBNK
|41,02
|4.678.354.595
|% 1,43
|
|GARAN
|62,25
|2.921.512.985
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,80
|6.135.954.624
|% 3,64
|
|ISCTR
|25,44
|6.390.899.670
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,05
|1.658.363.968
|% 1,39
|
|VAKBN
|15,49
|2.524.116.239
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|389.622.537
|% 8,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9343
|29,9425
|% 0,24
|
|Euro
|32,7781
|32,7888
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,9760
|38,1664
|% -0,01
|
|Frank
|35,0214
|35,2323
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9601
|8,0000
|% 0,23
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46KCAER
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 318 adet işlem
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16:45SUNTK
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 955 adet işlem
-
16:44MEGAP
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 803, 355 adet işlem
-
16:44MEGAP
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 803, 355 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 7, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 77, 277.00 milyon TL de