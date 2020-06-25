***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.06.2020 15:15
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2020
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6.sermaye maddesinin değişen hali 24.06.2020 tarih ve 10104 sayılı TTSG' de yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/06/2020 24/06/2020 10104
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852871
BIST
16:30114.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -275,85
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:306,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:307,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:30389,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 389,02
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.038.854
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.467.913
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.887.086
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.022.945
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|78.108.209
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,33
|1.019.755.526
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|860.497.453
|% 0,37
|
|HALKB
|6,36
|793.008.635
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,05
|723.883.670
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|718.229.639
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,49
|610.547.791
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|333.525.442
|% 4,49
|
|ODAS
|2,31
|718.229.639
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,90
|507.366.171
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|723.883.670
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4846
|8,5272
|% -0,01
|
|Frank
|7,1924
|7,2358
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,42
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.596
|2.608
|7,90
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|-0,11
|