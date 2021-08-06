***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.08.2021 13:56
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Sermaye Maddesinin değişen hali 05/08/2021 tarih ve 10381 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/08/2021 05/08/2021 10381
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955326
BIST
14:001.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.438
En Düşük
1.429
14:008,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0680
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
14:0010,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,1050
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
14:00495,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 495,68
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KTSKR
|35,44
|48.957.625
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|768.921.921
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
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|PENTA
|48,78
|7.326.514
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|141.078.182
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.272.458
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.501.484
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,71
|84.640.516
|% -8,70
|
|KRONT
|51,00
|95.789.979
|% -7,52
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|KRSTL
|1,87
|10.988.111
|% -6,03
|
|GARAN
|9,29
|1.106.452.879
|% 0,32
|
|GENIL
|13,00
|768.921.921
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|534.964.752
|% 1,65
|
|SASA
|30,02
|510.792.122
|% 1,21
|
|THYAO
|12,80
|495.952.701
|% 0,31
|
|GARAN
|9,29
|1.106.452.879
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,82
|179.674.517
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|275.408.864
|% -4,68
|
|YKBNK
|2,47
|171.919.517
|% -0,80
|
|SISE
|8,00
|534.964.752
|% 1,65
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5848
|8,5879
|% 0,80
|
|Euro
|10,1377
|10,1492
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9174
|11,9772
|% 0,73
|
|Frank
|9,4225
|9,4793
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2842
|2,2956
|% 0,85
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-9,42
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|0,03
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|B. Petrol
|72,08
|72,08
|0,79
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