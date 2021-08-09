***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.08.2021 10:37
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi 05/08/2021 tarihli olarak ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/08/2021 05/08/2021 10381
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955839
BIST
12:081.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:088,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:0810,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:08485,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,63
|Açılış
|: 485,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:06
|SELGD
|5,61
|6.383.814
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.768.057
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.011.444
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.884.652
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.172.033
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.538.696
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|27.682.658
|% -8,67
|
|DNISI
|12,12
|8.579.979
|% -7,83
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|KRONT
|46,24
|16.790.262
|% -6,85
|
|SISE
|8,22
|568.261.757
|% 2,75
|
|GARAN
|9,29
|472.259.521
|% 0,65
|
|GENIL
|13,75
|397.619.596
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,00
|349.280.468
|% 0,00
|
|THYAO
|12,88
|259.415.086
|% 0,39
|
|SISE
|8,22
|568.261.757
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,49
|157.459.903
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|472.259.521
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,00
|349.280.468
|% 0,00
|
|PETKM
|5,85
|184.584.795
|% 1,56
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6532
|8,6567
|% 0,48
|
|Euro
|10,1834
|10,1887
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,9660
|12,0261
|% 0,42
|
|Frank
|9,4086
|9,4653
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% 0,49
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-14,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-2,63
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:22CEOEM
Yüzde 4.06 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 051, 944 adet işlem
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12:21BAKAB
Yüzde 6.06 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 978 adet işlem
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12:20SAFKR
Yüzde 4.71 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 511, 521 adet işlem
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12:18XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 4, 957.00 milyon TL de
-
12:18VBTYZ
Yüzde 6.27 oranında artışla 19.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 243 adet işlem