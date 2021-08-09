Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

09.08.2021 10:37



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 05/08/2021 tarihli olarak ekte verilmektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/08/2021 05/08/2021 10381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955839


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:081.440
Değişim :  0,35% |  4,99
Açılış :  1.437  
Önceki Kapanış :  1.435  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.437
BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 5,61 6.383.814 % 10,00  
SANKO 11,35 16.768.057 % 9,98  
IDGYO 5,29 22.011.444 % 9,98  
TGSAS 14,06 5.884.652 % 9,93  
DAGI 3,90 16.172.033 % 9,86  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Dolar 8,6532 8,6567 % 0,48  
Euro 10,1834 10,1887 % 0,33  
Sterlin 11,9660 12,0261 % 0,42  
Frank 9,4086 9,4653 % 0,33  
Riyal 2,3017 2,3133 % 0,49  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 -15,93  
Altın Gr. 486 486 -2,38  
Cumhuriyet 3.230 3.279 -14,00  
Tam 3.215 3.296 -13,32  
Yarım 1.554 1.594 -6,44  
Çeyrek 779 797 -3,23  
Gümüş.Ons 23,85 23,89 -0,46  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 -0,09  
B. Petrol 68,07 68,07 -2,63  
Seans Raporu 12:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru