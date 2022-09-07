***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2022 10:44
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 31/08/2022 tarihli hali ekte verilmektedir.
Kamuya saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/08/2022 01/09/2022 10651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060878
BIST
11:223.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -32,58
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:2218,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:2218,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:22998,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ORGE
|12,98
|48.372.743
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|19.837.485
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|81.175.302
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.414.341
|% -9,97
|
|ALKA
|65,65
|24.345.726
|% -6,95
|
|ISFIN
|8,26
|28.544.147
|% -6,67
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|FADE
|9,40
|102.251.373
|% -5,05
|
|YKBNK
|8,00
|3.440.502.624
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,04
|2.691.458.239
|% -3,40
|
|THYAO
|73,65
|2.273.625.755
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,61
|1.752.278.394
|% 2,22
|
|GARAN
|25,16
|1.500.274.830
|% -2,78
|
|YKBNK
|8,00
|3.440.502.624
|% -3,38
|
|EKGYO
|4,61
|1.752.278.394
|% 2,22
|
|AKBNK
|15,04
|2.691.458.239
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,16
|1.473.028.660
|% -3,51
|
|VAKBN
|10,67
|1.470.469.193
|% 5,85
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2282
|18,2428
|% 0,05
|
|Euro
|18,0909
|18,0982
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9198
|21,0248
|% -0,07
|
|Frank
|18,4833
|18,5947
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,30
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.761
|6.852
|12,00
|
|Yarım
|3.294
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|-0,88
|
Seans Raporu
11:21
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