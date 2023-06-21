***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2023 16:25
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/06/2023
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşemsinin 20/06/2023 tarihli Hali ekte verilmektedir.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC. A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/06/2023 20/06/2023 10856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160875
BIST
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16:445.228
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -23,50
|Açılış
|: 5.281
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|Önceki Kapanış
|: 5.252
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5.223
En Yüksek
5.329
16:4423,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 23,2300
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|Önceki Kapanış
|: 23,2700
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23,6359
En Düşük
23,5198
16:4425,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0085
|Açılış
|: 25,3500
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|Önceki Kapanış
|: 25,4000
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25,8003
En Düşük
25,4332
16:441.456,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.456,80
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|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
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1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:44
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|16.401.223
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.394.315
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,40
|79.231.812
|% -9,94
|
|IHAAS
|102,20
|59.914.840
|% -9,24
|
|THYAO
|170,30
|4.659.594.532
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.777.712.591
|% -0,68
|
|ASELS
|49,28
|1.709.953.939
|% 1,65
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.653.834.377
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,52
|691.860.017
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,36
|1.585.810.919
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5296
|23,5684
|% 0,04
|
|Euro
|25,7258
|25,7328
|% 0,03
|
|Sterlin
|29,8380
|29,9877
|% -0,47
|
|Frank
|26,0881
|26,2452
|% -0,19
|
|Riyal
|6,2601
|6,2915
|% -0,03
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.461
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|9.565
|9.705
|-65,00
|
|Tam
|9.518
|9.760
|-59,50
|
|Yarım
|4.623
|4.748
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.374
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,25
|17,28
|-0,28
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|B. Petrol
|76,08
|76,08
|0,18
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