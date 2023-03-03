***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş. ye ait 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eklidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119975BIST