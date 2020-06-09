***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:30
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
884.348 40.570.100 -41.454.448 -884.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -412.451 0 -412.451 0 0 0 0 0 -412.451 176.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.804 0 0 0 0 0 -1.107.411 -1.107.411 -1.343.058 82.902 -1.260.156
Dönem Karı (Zararı)
-1.107.411 -1.107.411 -1.107.411 57.822 -1.049.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-412.451 -412.451 -412.451 176.804 176.804 0 -235.647 25.080 -210.567
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.015.521 0 -1.015.521 0 0 0 0 0 -1.015.521 2.923.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.923.155 16.485.418 0 0 0 99.409.288 -1.107.411 98.301.877 234.361.821 35.685.595 270.047.416
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-9.216.334 -1.336.699 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208
Transferler
10.871.208 -10.871.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-439.675 298.767 8.758.136 8.617.228 1.066.698 9.683.926
Dönem Karı (Zararı)
8.758.136 8.617.228 1.140.530 9.757.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-439.675 298.767 -73.832 -73.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-396.623 553.561 156.938 156.938
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 -9.612.957 4.544.333 -1.776.374 3.348.430 21.025.360 68.977.307 8.758.136 240.264.235 51.144.510 291.408.745
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.728.982 16.908.620
Dönem Karı (Zararı)
9.898.666 -1.049.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.898.666 -1.049.589
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.499.425 5.398.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.022.327 2.506.079
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
781.693 168.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 781.693 168.995
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
688.827 1.414.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
688.827 1.414.447
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
754.368 2.425.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-230.486 -128.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
586.635 606.454
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-281.937 -695.408
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
680.156 2.642.203
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.810.016 -503.959
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.810.016 -503.959
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 698.353 -201.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-636.127 -410.728
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -636.127 -410.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.324.329 14.168.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.919.591 3.418.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 774.483 5.385.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.145.108 -1.966.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.431.690 -1.405.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.431.690 -1.405.088
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.624.899 5.134.876
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.543.022 -939.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.651.236 3.042.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.315.377 452.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -664.141 2.589.739
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.217 511.683
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.217 511.683
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.214.884 1.495.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.847.512 2.909.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
412.536 1.314.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.434.976 1.595.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.073.762 18.517.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -109.677 -1.524.024
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.235.103 -85.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.042.918 1.665.909
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
100.916 -1.985.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-150.023 2.152.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
638.455 11.998.731
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 638.455 11.998.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.862.752 -10.628.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.860.135 -10.628.239
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.617 -308
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
230.486 128.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.210.778 -2.446.514
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.411.000 2.191.215
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.411.000 2.191.215
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.621.778 -4.637.729
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.621.778 -4.637.729
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.524.714 16.128.015
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-787.890 176.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.312.604 16.304.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.946.566 29.391.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.633.962 45.696.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 41.633.962 44.946.566
Finansal Yatırımlar
853 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
853 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
853 830
Ticari Alacaklar
54.688.379 59.069.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 2.712.106 3.486.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 51.976.273 55.583.230
Diğer Alacaklar
11.783.227 9.375.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.783.227 9.375.078
Stoklar
9 136.722.587 128.097.688
Peşin Ödenmiş Giderler
3.695.555 6.238.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.695.555 6.238.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
98.017 150.036
Diğer Dönen Varlıklar
7.015.458 7.375.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.015.458 7.375.975
ARA TOPLAM
255.638.038 255.254.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.985.258 3.985.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
259.623.296 259.239.827
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
221.895 71.895
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
65.354 41.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 65.354 41.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 34.806.047 32.872.761
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.989.765 14.180.252
Maddi Duran Varlıklar
12 81.875.614 74.759.819
Arazi ve Arsalar
3.700.790 3.694.876
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
903.620 795.179
Binalar
25.273.897 24.428.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.818.280 37.177.801
Taşıtlar
594.290 667.378
Mobilya ve Demirbaşlar
1.803.458 1.813.170
Özel Maliyetler
3.025.222 3.282.788
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.909.022 2.001.783
Diğer Maddi Duran Varlıklar
847.035 898.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.286.452 2.387.922
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
853.703 886.267
Bilgisayar Yazılımları
67.208 72.973
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
422.749 485.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.073.448 2.765.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.318.575 127.080.298
TOPLAM VARLIKLAR
395.941.871 386.320.125
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.626.552 8.271.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.626.552 8.271.918
Banka Kredileri
6 4.626.552 8.271.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.272.117 7.431.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.272.117 7.431.430
Banka Kredileri
6 6.272.117 7.431.430
Ticari Borçlar
48.854.287 46.484.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 11.347.426 8.032.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.506.861 38.452.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 7.392.483 5.149.909
Diğer Borçlar
1.431.321 1.445.538
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 374.015 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.057.306 1.071.523
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.139.076 9.353.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.139.076 9.353.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 871.597 1.100.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.952.155 2.943.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.952.155 2.943.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.486.667 3.185.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.486.667 3.185.923
ARA TOPLAM
83.026.255 85.367.917
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.026.255 85.367.917
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.873.465 13.692.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.873.465 13.692.929
Banka Kredileri
6 14.873.465 13.692.929
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.443.390 5.393.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.443.390 5.393.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
189.909 298.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
189.909 298.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.506.871 19.384.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.533.126 104.752.244
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.264.235 231.490.069
Ödenmiş Sermaye
17 145.000.000 145.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-9.612.957 -9.216.334
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.776.374 -1.336.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.776.374 -1.336.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.776.374 -1.336.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.348.430 3.049.663
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.348.430 3.049.663
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.025.360 21.025.360
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.057.784 4.057.784
Yasal Yedekler
16.967.576 16.967.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.977.307 57.552.538
Net Dönem Karı veya Zararı
8.758.136 10.871.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.144.510 50.077.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.408.745 281.567.881
TOPLAM KAYNAKLAR
395.941.871 386.320.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 96.864.317 84.408.846
Satışların Maliyeti
18 -76.349.752 -73.311.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.514.565 11.097.420
BRÜT KAR (ZARAR)
20.514.565 11.097.420
Genel Yönetim Giderleri
-5.911.218 -5.591.643
Pazarlama Giderleri
-5.607.667 -6.273.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-321.398 -455.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.580.640 9.235.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.484.019 -4.267.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.770.903 3.744.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.822.625 828.308
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-279.892 -2.700.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.810.016 503.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.123.652 2.376.892
Finansman Giderleri
-2.526.633 -3.627.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.597.019 -1.250.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-698.353 201.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -886.005 -41.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 187.652 243.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.898.666 -1.049.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.898.666 -1.049.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.140.530 57.822
Ana Ortaklık Payları
8.758.136 -1.107.411
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden hisse başına kazanç 21 0,00060400 0,00009300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-513.507 -387.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-599.799 -590.444
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-33.668 84.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.668 84.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.960 118.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.960 118.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
298.767 176.804
Yabancı Para Çevrim Farkları
298.767 176.804
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
298.767 176.804
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-214.740 -210.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.683.926 -1.260.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.066.698 82.902
Ana Ortaklık Payları
8.617.228 -1.343.058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850222
BIST