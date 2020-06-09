***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Transferler884.348 40.570.100 -41.454.448 -884.348 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -412.451 0 -412.451 0 0 0 0 0 -412.451 176.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.804 0 0 0 0 0 -1.107.411 -1.107.411 -1.343.058 82.902 -1.260.156Dönem Karı (Zararı)-1.107.411 -1.107.411 -1.107.411 57.822 -1.049.589Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-412.451 -412.451 -412.451 176.804 176.804 0 -235.647 25.080 -210.567Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.015.521 0 -1.015.521 0 0 0 0 0 -1.015.521 2.923.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.923.155 16.485.418 0 0 0 99.409.288 -1.107.411 98.301.877 234.361.821 35.685.595 270.047.416Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 231.490.069 50.077.812 281.567.881Düzeltmelerden Sonraki Tutar-9.216.334 -1.336.699 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208Transferler10.871.208 -10.871.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-439.675 298.767 8.758.136 8.617.228 1.066.698 9.683.926Dönem Karı (Zararı)8.758.136 8.617.228 1.140.530 9.757.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-439.675 298.767 -73.832 -73.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-396.623 553.561 156.938 156.938Dönem Sonu Bakiyeler145.000.000 -9.612.957 4.544.333 -1.776.374 3.348.430 21.025.360 68.977.307 8.758.136 240.264.235 51.144.510 291.408.745Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.728.982 16.908.620Dönem Karı (Zararı)9.898.666 -1.049.589Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.898.666 -1.049.589Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.499.425 5.398.778Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 3.022.327 2.506.079Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler781.693 168.995Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 781.693 168.995Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler688.827 1.414.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler688.827 1.414.447Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler754.368 2.425.234Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-230.486 -128.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler586.635 606.454Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-281.937 -695.408Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri680.156 2.642.203Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili DüzeltmelerTakas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerPay Bazlı Ödemeler İle İlgili DüzeltmelerHibe Krediler ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmelerİhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerFinansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerTürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.810.016 -503.959İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.810.016 -503.959Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 698.353 -201.290Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-636.127 -410.728Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -636.127 -410.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.324.329 14.168.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.919.591 3.418.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 774.483 5.385.010İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.145.108 -1.966.615Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.431.690 -1.405.088İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.431.690 -1.405.088Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -8.624.899 5.134.876Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.543.022 -939.025Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.651.236 3.042.433İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.315.377 452.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -664.141 2.589.739Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.217 511.683İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -14.217 511.683Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.214.884 1.495.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.847.512 2.909.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)412.536 1.314.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.434.976 1.595.228Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.073.762 18.517.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -109.677 -1.524.024Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.235.103 -85.293YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.042.918 1.665.909İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları100.916 -1.985.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-150.023 2.152.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri638.455 11.998.731Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 638.455 11.998.731Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.862.752 -10.628.547Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -8.860.135 -10.628.239Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.617 -308Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz230.486 128.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.210.778 -2.446.514Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.411.000 2.191.215Kredilerden Nakit Girişleri6 1.411.000 2.191.215Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.621.778 -4.637.729Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.621.778 -4.637.729Ödenen TemettülerYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.524.714 16.128.015Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-787.890 176.804NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.312.604 16.304.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.946.566 29.391.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.633.962 45.696.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 41.633.962 44.946.566Finansal Yatırımlar853 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar853 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar853 830Ticari Alacaklar54.688.379 59.069.819İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 2.712.106 3.486.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 51.976.273 55.583.230Diğer Alacaklar11.783.227 9.375.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.783.227 9.375.078Stoklar9 136.722.587 128.097.688Peşin Ödenmiş Giderler3.695.555 6.238.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.695.555 6.238.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar98.017 150.036Diğer Dönen Varlıklar7.015.458 7.375.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.015.458 7.375.975ARA TOPLAM255.638.038 255.254.569Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.985.258 3.985.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR259.623.296 259.239.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar221.895 71.895Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar65.354 41.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 65.354 41.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 34.806.047 32.872.761Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.989.765 14.180.252Maddi Duran Varlıklar12 81.875.614 74.759.819Arazi ve Arsalar3.700.790 3.694.876Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri903.620 795.179Binalar25.273.897 24.428.544Tesis, Makine ve Cihazlar36.818.280 37.177.801Taşıtlar594.290 667.378Mobilya ve Demirbaşlar1.803.458 1.813.170Özel Maliyetler3.025.222 3.282.788Yapılmakta Olan Yatırımlar8.909.022 2.001.783Diğer Maddi Duran Varlıklar847.035 898.300Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.286.452 2.387.922Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar853.703 886.267Bilgisayar Yazılımları67.208 72.973Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar422.749 485.890Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.073.448 2.765.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.318.575 127.080.298TOPLAM VARLIKLAR395.941.871 386.320.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.626.552 8.271.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.626.552 8.271.918Banka Kredileri6 4.626.552 8.271.918Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.272.117 7.431.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.272.117 7.431.430Banka Kredileri6 6.272.117 7.431.430Ticari Borçlar48.854.287 46.484.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 11.347.426 8.032.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 37.506.861 38.452.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 7.392.483 5.149.909Diğer Borçlar1.431.321 1.445.538İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 374.015 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.057.306 1.071.523Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.139.076 9.353.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.139.076 9.353.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 871.597 1.100.735Kısa Vadeli Karşılıklar2.952.155 2.943.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.952.155 2.943.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.486.667 3.185.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.486.667 3.185.923ARA TOPLAM83.026.255 85.367.917TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.026.255 85.367.917UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.873.465 13.692.929İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.873.465 13.692.929Banka Kredileri6 14.873.465 13.692.929Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar6.443.390 5.393.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.443.390 5.393.040Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler189.909 298.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler189.909 298.251TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.506.871 19.384.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER104.533.126 104.752.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.264.235 231.490.069Ödenmiş Sermaye17 145.000.000 145.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-9.612.957 -9.216.334Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.776.374 -1.336.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.776.374 -1.336.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.776.374 -1.336.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.348.430 3.049.663Yabancı Para Çevrim Farkları3.348.430 3.049.663Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.025.360 21.025.360Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.057.784 4.057.784Yasal Yedekler16.967.576 16.967.576Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları68.977.307 57.552.538Net Dönem Karı veya Zararı8.758.136 10.871.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar51.144.510 50.077.812TOPLAM ÖZKAYNAKLAR291.408.745 281.567.881TOPLAM KAYNAKLAR395.941.871 386.320.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 96.864.317 84.408.846Satışların Maliyeti18 -76.349.752 -73.311.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.514.565 11.097.420BRÜT KAR (ZARAR)20.514.565 11.097.420Genel Yönetim Giderleri-5.911.218 -5.591.643Pazarlama Giderleri-5.607.667 -6.273.865Araştırma ve Geliştirme Giderleri-321.398 -455.077Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.580.640 9.235.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.484.019 -4.267.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.770.903 3.744.646Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.822.625 828.308Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-279.892 -2.700.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 1.810.016 503.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.123.652 2.376.892Finansman Giderleri-2.526.633 -3.627.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.597.019 -1.250.879Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-698.353 201.290Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -886.005 -41.988Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 187.652 243.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.898.666 -1.049.589DÖNEM KARI (ZARARI)9.898.666 -1.049.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.140.530 57.822Ana Ortaklık Payları8.758.136 -1.107.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden hisse başına kazanç 21 0,00060400 0,00009300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-513.507 -387.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-599.799 -590.444Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-33.668 84.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.668 84.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler119.960 118.089Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri119.960 118.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar298.767 176.804Yabancı Para Çevrim Farkları298.767 176.804Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)298.767 176.804DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-214.740 -210.567TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.683.926 -1.260.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.066.698 82.902Ana Ortaklık Payları8.617.228 -1.343.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850222BIST