***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Transferler5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -528.963 -528.963 0 0 0 0 0 -528.963 301.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 0 0 0 0 0 -10.209.614 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.701.348 0 -1.701.348 0 0 0 0 0 -1.701.348 3.524.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.524.328 23.328.033 0 0 0 57.773.934 13.843.872 57.773.934 245.103.538 53.684.112 298.787.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.201.753 31.478.699Dönem Karı (Zararı)17.526.927 8.205.342Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.526.927 8.205.342Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.381.148 9.939.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 6.151.743 5.241.831Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.197.512 438.436Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 1.197.512 438.436Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.704.414 1.687.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.704.414 1.687.314Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.060.422 3.169.289Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-649.600 -351.618Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.772.296 1.190.492Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-618.261 -670.751Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri555.987 3.001.166Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili DüzeltmelerTakas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerPay Bazlı Ödemeler İle İlgili DüzeltmelerHibe Krediler ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmelerİhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerFinansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerTürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.832.125 -1.495.067İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.832.125 -1.495.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.177.160 1.432.566Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.077.978 -535.037Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.077.978 -535.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.270.648 15.581.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.773.487 -8.600.856İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 159.390 4.815.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.932.877 -13.416.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.874.847 -2.168.092İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.874.847 -2.168.092Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -11.076.738 760.686Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 3.363.484 451.265Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.728.239 19.464.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 6.586.959 9.311.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.141.280 10.152.748Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.445 1.131.847İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.445 1.131.847Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -2.192.930 1.833.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler564.076 2.709.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)277.876 990.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)286.200 1.718.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.637.427 33.726.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -118.325 -2.063.901Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -1.317.349 -183.789YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.707.217 1.248.543İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları100.915 -1.985.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.152.668Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.151.243Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.146.875 12.566.621Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.146.875 12.566.621Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.453.364 -11.837.364Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -10.440.747 -11.803.954Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -12.617 -33.410Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz649.600 351.618FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.346.166 -18.667.924Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.331.764 9.189.899Kredilerden Nakit Girişleri6 21.331.764 9.189.899Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.677.930 -18.006.266Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -22.677.930 -18.006.266Ödenen Temettüler-9.851.557YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.148.370 14.059.318Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.557.803 301.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.590.567 14.360.583DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 44.946.566 29.391.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 49.537.133 43.752.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 49.537.133 44.946.566Finansal Yatırımlar2.002.073 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.002.073 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.002.073 830Ticari Alacaklar66.089.807 59.069.819İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 3.327.199 3.486.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 62.762.608 55.583.230Diğer Alacaklar11.226.384 9.375.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.226.384 9.375.078Stoklar9 139.174.426 128.097.688Peşin Ödenmiş Giderler2.875.093 6.238.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.875.093 6.238.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 150.036Diğer Dönen Varlıklar7.248.135 7.375.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.248.135 7.375.975ARA TOPLAM278.153.051 255.254.569Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.985.258 3.985.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR282.138.309 259.239.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar221.895 71.895Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar65.354 41.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 65.354 41.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 34.348.536 32.872.761Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.900.578 14.180.252Maddi Duran Varlıklar12 81.434.795 74.759.819Arazi ve Arsalar3.705.957 3.694.876Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri875.110 795.179Binalar25.807.594 24.428.544Tesis, Makine ve Cihazlar36.423.866 37.177.801Taşıtlar499.433 667.378Mobilya ve Demirbaşlar1.763.139 1.813.170Özel Maliyetler3.017.627 3.282.788Yapılmakta Olan Yatırımlar8.518.186 2.001.783Diğer Maddi Duran Varlıklar823.883 898.300Kullanım Hakkı Varlıkları13 324.111 485.890Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.832.786 1.902.032Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar833.652 886.267Bilgisayar Yazılımları56.342 72.973Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.926.786 2.765.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.054.841 127.080.298TOPLAM VARLIKLAR418.193.150 386.320.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.933.248 8.271.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.933.248 8.271.918Banka Kredileri6 4.933.248 8.271.918Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.411.042 7.431.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.411.042 7.431.430Banka Kredileri6 6.411.042 7.431.430Ticari Borçlar59.594.966 46.484.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 14.619.008 8.032.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 44.975.958 38.452.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 6.886.930 5.149.909Diğer Borçlar1.437.093 1.445.538İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 374.015 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.063.078 1.071.523Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.161.030 9.353.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.161.030 9.353.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.121.496 1.100.735Kısa Vadeli Karşılıklar3.280.000 2.943.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.280.000 2.943.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.519.275 3.185.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.519.275 3.185.923ARA TOPLAM93.345.080 85.367.917TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.345.080 85.367.917UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.478.117 13.692.929İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.478.117 13.692.929Banka Kredileri6 18.478.117 13.692.929Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar7.068.118 5.393.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.068.118 5.393.040Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler514.078 298.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler514.078 298.251TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.060.420 19.384.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.405.500 104.752.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.103.538 231.490.069Ödenmiş Sermaye17 154.000.000 145.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-10.209.614 -9.216.334Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.701.348 -1.336.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.701.348 -1.336.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.701.348 -1.336.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.524.328 3.049.663Yabancı Para Çevrim Farkları3.524.328 3.049.663Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.328.033 21.025.360Yasal Yedekler18 23.328.033 21.025.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları57.773.934 57.552.538Net Dönem Karı veya Zararı13.843.872 10.871.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar53.684.112 50.077.812TOPLAM ÖZKAYNAKLAR298.787.650 281.567.881TOPLAM KAYNAKLAR418.193.150 386.320.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 190.624.878 193.093.969 93.760.561 108.685.123Satışların Maliyeti19 -148.539.679 -156.708.874 -72.189.927 -83.397.448TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.085.199 36.385.095 21.570.634 25.287.675Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)42.085.199 36.385.095 21.570.634 25.287.675Genel Yönetim Giderleri-12.903.966 -11.696.634 -6.992.748 -6.104.991Pazarlama Giderleri-11.042.868 -13.421.145 -5.435.201 -7.147.280Araştırma ve Geliştirme Giderleri-615.283 -734.494 -293.885 -279.417Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 10.874.134 12.547.975 5.293.494 3.312.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -9.775.345 -8.063.556 -4.291.326 -3.795.830ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.621.871 15.017.241 9.850.968 11.272.595Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.906.231 3.021.367 1.083.606 2.193.059Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-548.688 -3.207.388 -268.796 -507.367Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.514.478 1.495.067 704.462 991.108FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.493.892 16.326.287 11.370.240 13.949.395Finansman Giderleri-5.789.805 -6.688.379 -3.263.172 -3.060.608SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.704.087 9.637.908 8.107.068 10.888.787Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.177.160 -1.606.992 -478.807 -1.808.282Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.231.741 -1.847.803 -1.345.736 -1.805.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.054.581 240.811 866.929 -2.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.526.927 8.030.916 7.628.261 9.080.505DÖNEM KARI (ZARARI)17.526.927 8.030.916 7.628.261 9.080.505Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.683.055 379.146 2.542.525 321.324Ana Ortaklık Payları13.843.872 7.651.770 5.085.736 8.759.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç 0,00089900 0,00051200 0,00034600 0,00060400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-441.404 -522.033 72.103 -134.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-531.841 -596.061 67.958 -5.617Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-15.931 -45.184 17.737 -130.168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.931 -45.184 17.737 -130.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler106.368 119.212 -13.592 1.123Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri106.368 119.212 -13.592 1.123Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar474.665 301.265 175.898 124.461Yabancı Para Çevrim Farkları474.665 301.265 175.898 124.461Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)474.665 301.265 175.898 124.461Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.261 -220.768 248.001 -10.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.560.188 7.810.148 7.876.262 9.070.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.606.300 386.076 2.539.602 303.174Ana Ortaklık Payları13.953.888 7.424.072 5.336.660 8.767.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870174BIST