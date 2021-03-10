***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 235.704.879 35.602.693 271.307.572Transferler5.512.665 -109.774 -5.402.891Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-733.629 303.312 10.871.208 10.440.891 768.934 11.209.825Dönem Karı (Zararı)10.871.208 10.871.208 551.799 11.423.007Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-733.629 303.312 -430.317 217.135 -213.182Sermaye Arttırımı26.200.000 -769.801 -26.200.000 -769.801 -769.801Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.607.987 2.186.895 -88.375 -961.713 -3.471.180 14.401.435 10.930.255Kar Payları-9.851.557 -9.851.557 695.250 -10.546.807Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-348.000 -215.163 -563.163 -563.163Dönem Sonu Bakiyeler145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 231.490.069 50.077.812 281.567.881Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 231.490.069 50.077.812 281.567.881Transferler2.302.673 8.568.535 -10.871.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.635 3.918.128 64.691.074 68.588.567 16.536.613 85.125.180Dönem Karı (Zararı)64.691.074 64.691.074 16.614.347 81.305.421Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.635 3.918.128 3.897.493 -77.734 3.819.759Sermaye Arttırımı9.000.000 -9.000.000Kar Payları-463.500 -463.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.022.289 -47.662 -1.069.951 -1.069.951Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 299.008.685 66.150.925 365.159.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.273.658 44.879.428Dönem Karı (Zararı)81.305.421 11.423.007Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)81.305.421 11.423.007Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.632.861 25.681.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16-17-27 13.478.559 10.045.741Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.115.724 4.614.697Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.599.462 4.320.540Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 200.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 6.316.262 294.157Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.188.083 3.408.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-22 3.188.083 3.408.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.579.761 5.317.745Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -887.508 -518.277Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 6.507.292 5.256.101Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-9 -936.887 -326.021Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-9 1.896.864 905.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.694.490 -1.851.973İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-5.694.490 -1.851.973Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 16.266.964 2.640.112Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.301.740 1.507.637Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16-29 -11.301.740 1.507.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-79.513.100 13.468.833Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.814.208 12.153.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-9 -931.035 21.072.773İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -48.883.173 -8.918.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.759.256 -4.325.368İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-10 -11.861.008 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.101.752 -4.325.368Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -46.186.793 -12.047.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -958.073 -2.955.718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.798.468 17.195.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-9 -1.869.546 268.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 13.668.014 16.927.130Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.371.087 899.290İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-10 1.371.087 899.290Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 7.407.323 2.298.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.628.352 249.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23 1.470.914 -2.074.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 6.157.438 2.324.844Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.425.182 50.573.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -578.049 -3.228.209Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -9.573.475 -2.466.165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.586.279 -5.416.886İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları232.500 -1.985.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-152.380 -64.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.931.072 10.277.114Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 11.931.072 10.277.114Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.805.895 -15.616.317Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -17.655.531 -15.187.989Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.150.364 -428.328Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 320.916 0Alınan Temettüler1.453.439Alınan Faiz29 887.508 518.277FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.257.820 -24.210.842Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.569.182 41.398.893Kredilerden Nakit Girişleri8 5.569.182 41.398.893Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.110.448 -53.815.457Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -10.110.448 -53.815.457Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.253.054 -1.247.471Ödenen Temettüler-463.500 -10.546.807YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.429.559 15.251.700Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-605.815 303.312NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.823.744 15.555.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.946.566 29.391.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.770.310 44.946.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 49.770.310 44.946.566Finansal Yatırımlar3.210 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.210 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 3.210 830Ticari Alacaklar105.387.701 59.069.819İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-9 4.417.624 3.486.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 100.970.077 55.583.230Diğer Alacaklar20.096.571 9.375.078İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-10 11.861.008 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8.235.563 9.375.078Stoklar11 167.968.219 128.097.688Peşin Ödenmiş Giderler7.196.650 6.238.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 7.196.650 6.238.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 5.671 150.036Diğer Dönen Varlıklar6.049.426 7.375.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 6.049.426 7.375.975ARA TOPLAM356.477.758 255.254.569Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 3.985.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR356.477.758 259.239.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar21.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 21.895 71.895Diğer Alacaklar79.576 41.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 79.576 41.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 37.255.727 32.872.761Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 17.487.460 14.180.252Maddi Duran Varlıklar16 84.551.099 74.759.819Arazi ve Arsalar3.719.573 3.694.876Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.072.864 795.179Binalar29.222.470 24.428.544Tesis, Makine ve Cihazlar43.554.067 37.177.801Taşıtlar916.248 667.378Mobilya ve Demirbaşlar1.835.996 1.813.170Özel Maliyetler2.898.200 3.282.788Yapılmakta Olan Yatırımlar224.251 2.001.783Diğer Maddi Duran Varlıklar1.107.430 898.300Kullanım Hakkı Varlıkları13 4.242.510 485.890Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.933.213 1.902.032Şerefiye18 942.792 942.792Diğer Haklar17 62.365 72.973Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 928.056 886.267Ertelenmiş Vergi Varlığı31 3.864.899 2.765.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.436.379 127.080.298TOPLAM VARLIKLAR505.914.137 386.320.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.787.429 8.271.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.787.429 8.271.918Banka Kredileri8 1.787.429 8.271.918Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.499.869 7.950.972İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.499.869 7.950.972Banka Kredileri8 5.769.477 7.431.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.730.392 519.542Ticari Borçlar57.346.569 46.484.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-9 6.162.503 8.032.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 51.184.066 38.452.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 10.248.411 5.149.909Diğer Borçlar2.816.625 1.445.538İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 374.015 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.442.610 1.071.523Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.761.283 9.353.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 16.761.283 9.353.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 8.870.963 1.100.735Kısa Vadeli Karşılıklar3.488.166 2.943.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 3.488.166 2.943.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.725.317 2.666.381İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 3.725.317 2.666.381ARA TOPLAM112.544.632 85.367.917TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.544.632 85.367.917UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.639.744 13.991.180İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.639.744 13.991.180Banka Kredileri8 17.902.261 13.692.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.737.483 298.251Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 107 107Uzun Vadeli Karşılıklar7.570.044 5.393.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 7.570.044 5.393.040TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.209.895 19.384.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.754.527 104.752.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.008.685 231.490.069Ödenmiş Sermaye24 154.000.000 145.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)24 -10.238.623 -9.216.334Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi24 4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.357.334 -1.336.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.357.334 -1.336.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -1.357.334 -1.336.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.967.791 3.049.663Yabancı Para Çevrim Farkları24 6.967.791 3.049.663Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 23.328.033 21.025.360Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.197.293 4.057.784Yasal Yedekler19.130.740 16.967.576Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları57.073.411 57.552.538Net Dönem Karı veya Zararı64.691.074 10.871.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar66.150.925 50.077.812TOPLAM ÖZKAYNAKLAR365.159.610 281.567.881TOPLAM KAYNAKLAR505.914.137 386.320.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 481.570.942 395.668.950Satışların Maliyeti25 -334.720.826 -322.015.208TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)146.850.116 73.653.742BRÜT KAR (ZARAR)146.850.116 73.653.742Genel Yönetim Giderleri26 -27.905.269 -23.986.004Pazarlama Giderleri26 -27.119.320 -27.597.672Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -2.105.716 -1.519.764Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 36.015.632 17.721.268Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -35.248.257 -17.367.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.487.186 20.903.825Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 15.727.389 2.729.288Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -729.245 -1.760.380Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 7.610.959 1.851.973FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.096.289 23.724.706Finansman Giderleri30 -15.523.904 -9.661.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.572.385 14.063.119Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.266.964 -2.640.112Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.343.703 -3.481.607Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.076.739 841.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.305.421 11.423.007DÖNEM KARI (ZARARI)81.305.421 11.423.007Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.614.347 551.799Ana Ortaklık Payları64.691.074 10.871.208Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 0,00420100 0,00074900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.819.759 -213.182Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.620 -593.039Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-9.073 -42.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-9.073 -42.063Yabancı Para Çevrim Farkları3.918.128 303.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.324 118.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22.324 118.608Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.819.759 -213.182TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.125.180 11.209.825Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 16.536.613 768.934Ana Ortaklık Payları21 68.588.567 10.440.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917101BIST