***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Düzeltmelerden Sonraki Tutar145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Transferler2.302.673 0 -2.302.673 -2.302.673 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)39.337.856 39.337.856 39.337.856 10.389.232 49.727.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-447.863 -447.863 -447.863 475.452 475.452 0 27.589 -54.791 -27.202Sermaye Arttırımı9.000.000 0 -9.000.000 -9.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-993.280 407.136 407.136 -586.144 -586.144Dönem Sonu Bakiyeler17 154.000.000 0 0 0 0 0 -10.209.614 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.784.562 0 -1.784.562 0 0 0 0 0 -1.784.562 3.525.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.525.115 23.328.033 0 0 0 48.959.674 47.906.391 96.866.065 270.269.370 60.412.253 330.681.623Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.7 2.833.618 2.833.618 2.833.618 -2.833.618 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610Transferler3.856.520 54.279.780 -58.136.300 -3.856.520 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -375.133 0 -375.133 0 0 0 0 0 -375.133 176.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.682 0 0 0 0 0 48.913.473 48.913.473 48.715.022 13.587.062 62.302.084Dönem Karı (Zararı)48.913.473 48.913.473 48.913.473 13.532.398 62.445.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-375.133 -375.133 -375.133 176.682 176.682 0 -198.451 54.664 -143.787Sermaye Arttırımı46.000.000 0 -46.000.000 -46.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-9.388.392 -9.388.392 -9.388.392 -5.008.000 -14.396.392Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.166.094 2.527.341 0 2.527.341 -638.753 -638.753Dönem Sonu Bakiyeler17 200.000.000 0 0 0 0 0 -13.404.717 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.732.467 0 -1.732.467 0 0 0 0 0 -1.732.467 7.144.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.144.473 27.184.553 0 0 0 113.880.532 2.913.473 116.794.005 340.530.180 71.896.369 412.426.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.445.251 32.027.695Dönem Karı (Zararı)62.445.871 49.727.088Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.445.871 49.727.088Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler417.237 16.132.330Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 9.682.733 9.321.659Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.266.726 1.990.804Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 782.318 1.990.804Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.049.044 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.349.268 2.634.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.997.333 2.634.402Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.351.935Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-647.506 2.126.234Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.481.100 -703.462Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.593.779 2.545.770Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.996.238 -571.362Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.236.053 855.288Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-16.337.357 -2.707.521İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-16.337.357 -2.707.521Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.202.822 4.441.584Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-565.997 -1.674.832Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -565.997 -1.674.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.809.644 -29.831.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.262.962 -26.629.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -49.265 1.740.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.213.697 -28.370.016Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler99.493 -1.437.053İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.861.008 -1.437.053İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.761.515 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -58.519.984 -21.234.997Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.627.417 1.613.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.676.216 9.420.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 45.580.187 6.791.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 11.096.029 2.628.693Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-169.020 1.393.792İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-169.020 1.393.792Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 17.467.802 4.019.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.473.772 3.023.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.506.589 1.243.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.967.183 1.779.283Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.053.464 36.027.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -682.369 -417.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -9.925.844 -3.582.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.163.952 -11.093.652İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları232.500 100.915Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7.418 68.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri888.292 2.274.822Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 888.292 2.274.822Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.773.262 -14.241.188Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -18.402.147 -14.219.001Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -371.115 -22.187Alınan TemettülerAlınan Faiz1.481.100 703.462FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.622.471 -3.753.331Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.307.300 7.040.329Kredilerden Nakit Girişleri6 35.307.300 7.040.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.288.437 -10.793.660Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -7.288.437 -10.793.660Ödenen Temettüler17 -14.396.392 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.903.770 17.180.712Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.083.554 -4.264.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.820.216 12.915.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.770.310 44.946.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.590.526 57.862.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 94.590.526 49.770.310Finansal Yatırımlar3.427 3.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.427 3.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar3.427 3.210Ticari Alacaklar104.632.292 105.387.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 4.466.889 4.417.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 100.165.403 100.970.077Diğer Alacaklar8 19.994.293 20.096.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.861.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.994.293 8.235.563Stoklar9 229.537.247 167.968.219Peşin Ödenmiş Giderler10 12.824.067 7.196.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.824.067 7.196.650Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.538.212 5.671Diğer Dönen Varlıklar11.023.474 6.049.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.023.474 6.049.426ARA TOPLAM477.143.538 356.477.758Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR477.143.538 356.477.758DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.260 21.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.260 21.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar14.260 21.895Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar82.361 79.576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 82.361 79.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 52.966.246 37.255.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.287.648 17.487.460Maddi Duran Varlıklar12 95.816.558 84.551.099Arazi ve Arsalar3.733.247 3.719.573Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri967.939 1.072.864Binalar30.550.407 29.222.470Tesis, Makine ve Cihazlar39.344.076 43.554.067Taşıtlar4.277.040 916.248Mobilya ve Demirbaşlar1.934.945 1.835.996Özel Maliyetler1.968.562 2.898.200Yapılmakta Olan Yatırımlar12.066.232 224.251Diğer Maddi Duran Varlıklar974.110 1.107.430Kullanım Hakkı Varlıkları3.294.406 4.242.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.155.997 1.933.213Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar13 1.164.912 928.056Bilgisayar Yazılımları13 48.293 62.365Ertelenmiş Vergi Varlığı20 2.470.895 3.864.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR174.088.371 149.436.379TOPLAM VARLIKLAR651.231.909 505.914.137KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 32.838.847 1.787.429İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.838.847 1.787.429Banka Kredileri32.838.847 1.787.429Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.766.248 7.499.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.766.248 7.499.869Banka Kredileri6.792.550 5.769.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar973.698 1.730.392Ticari Borçlar111.026.547 57.346.569İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 51.742.690 6.162.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 59.283.857 51.184.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 11.119.757 10.248.411Diğer Borçlar2.647.605 2.816.625İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 86.691 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.560.914 2.442.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 34.229.085 16.761.283İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)34.229.085 16.761.283Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.674.760 8.870.963Kısa Vadeli Karşılıklar8.193.060 3.488.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.841.125 3.488.166Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.351.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler886.788 3.725.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler886.788 3.725.317ARA TOPLAM210.382.697 112.544.632TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.382.697 112.544.632UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 19.494.622 20.639.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.494.622 20.639.744Banka Kredileri16.949.376 17.902.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.545.246 2.737.483Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar8.927.934 7.570.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.927.934 7.570.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.422.663 28.209.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER238.805.360 140.754.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar340.530.180 301.842.303Ödenmiş Sermaye17 200.000.000 154.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -13.404.717 -10.238.623Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.732.467 -1.357.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.732.467 -1.357.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançlar 7.144.473 6.967.791Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 27.184.553 23.328.033Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.291.507 4.197.293Yasal Yedekler22.893.046 19.130.740Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları67.880.532 57.073.411Net Dönem Karı veya Zararı46.040.037BRÜT KAR (ZARAR)101.955.903 88.125.236 38.066.648 46.040.037Genel Yönetim Giderleri-25.525.797 -18yetlerden Diğer Giderler19 -30.821.926 -18.962.671 -11.715.457 -9.187.326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.430.390 54.405.306 875.396FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.634.017 65.012.356 24.570.325 40.518.464Finansman Giderleri-8.985.324 -10.843.684 -2.601.947 -5.053.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.648.693 54.168.672 21.968.378 35.464.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.202.822 -4.441.584 2.300.653 -3.264.424Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.730.644 -5.619.477 2.623.858 -3.387.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.472.178 1.177.893 -323.205 123.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)62.445.871 49.727.088 24.269.031 32.200.161DÖNEM KARI (ZARARI)62.445.871 49.727.088 24.269.031 32.200.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.532.398 10.389.232 5.350.336 6.706.177Ana Ortaklık Payları48.913.473 39.337.856 18.918.695 25.493.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,02445670 0,01966900 0,00945930 0,01274700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-320.469 -502.654 -303.920 -61.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-395.885 -619.490 -347.374 -87.649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-3.761 -7.062 -26.021 8.870Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.761 -7.062 -26.021 8.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79.177 123.898 69.475 17.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri79.177 123.898 69.475 17.529Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar176.682 475.452 -37.270 787Yabancı Para Çevrim Farkları176.682 475.452 -37.270 787Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)176.682 475.452 -37.270 787DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-143.787 -27.202 -341.190 -60.463TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.302.084 49.699.886 23.927.841 32.139.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.587.062 10.334.441 5.225.632 6.728.141Ana Ortaklık Payları48.715.022 39.365.445 18.702.209 25.411.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976403BIST