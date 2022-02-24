***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden 281.567.881Düzeltmelerden Sonraki Tutar145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Transferler0 0 0Dönem Karı (Zararı)67.524.692 67.524.692 67.524.692 13.780.729 81.305.421Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.635 -20.635 -20.635 3.918.128 3.918.128 0 3.897.493 -77.734 3.819.759Sermaye Arttırımı9.000.000 0 -9.000.000 -9.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 -463.500 -463.500Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.022.289 -47.662 -47.662 -1.069.951 -1.069.951Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.7 2.833.618 2.833.618 2.833.618 -2.833.618 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610Transferler3.856.520 54.279.780 -58.136.300 -3.856.520 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586.046 0 -586.046 0 0 0 0 0 -586.046 1.313.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.313.454 0 0 0 0 0 107.164.704 107.164.704 107.892.112 25.789.458 133.681.570Dönem Karı (Zararı)107.164.704 107.164.704 107.164.704 25.939.361 133.104.065Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-586.046 -586.046 -586.046 1.313.454 1.313.454 0 727.408 -149.903 577.505Sermaye Arttırımı46.000.000 0 -46.000.000 -46.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-9.388.392 -9.388.392 -9.388.392 -5.008.000 -14.396.392Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.247.068 2.350.411 0 2.350.411 -896.657 -896.657Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.943.380 0 -1.943.380 0 0 0 0 0 -1.943.380 8.281.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.281.245 27.184.553 0 0 0 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.180.411 22.273.658Dönem Karı (Zararı)133.104.065 81.305.421Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)133.104.065 81.305.421Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.175.448 30.632.861Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15-16-26 14.017.354 13.478.559Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.380.388 8.115.724Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.321.633 1.599.462Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 200.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.058.755 6.316.262Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19-21 4.612.250 3.188.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.612.250 3.188.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.245.278 6.579.761Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -1.541.717 -887.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 4.304.929 6.507.292Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4-8 -1.728.514 -936.887Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4-8 1.210.580 1.896.864Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-38.958.771 -5.694.490İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-38.958.771 -5.694.490Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 4.165.577 16.266.964Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15-28 -2.137.524 -11.301.740Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.137.524 -11.301.740Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler28 -3.500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.915.302 -79.513.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4-8 -21.790.123 -49.814.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.803.409 -931.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.593.532 -48.883.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4-9 -2.583.548 -10.759.256İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.861.008 -11.861.008İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.444.556 1.101.752Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -108.913.936 -46.186.793Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -21.394.440 -958.073Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4-8 87.898.971 11.798.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)49.763.115 -1.869.546İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)38.135.856 13.668.014Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4-9 775.288 1.371.087İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)775.288 1.371.087Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 70.487.377 7.407.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.394.891 7.628.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -6.997.858 1.470.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 -397.033 6.157.438Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.013.315 32.425.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -1.533.742 -578.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -16.299.162 -9.573.475YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.265.462 -9.586.279İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 232.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.467.083 -152.380Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.643.864 11.931.072Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 2.643.864 11.931.072Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.197.538 -22.805.895Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -46.804.268 -17.655.531Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -393.270 -5.150.364Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 320.916Alınan Temettüler1.279.412Alınan Faiz28 1.541.717 887.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.517.138 -7.257.820Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri81.266.378 5.569.182Kredilerden Nakit Girişleri7 81.266.378 5.569.182Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.003.807 -10.110.448Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -16.003.807 -10.110.448Ödenen Temettüler-14.396.392 -463.500Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.349.041 -2.253.054YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)106.432.087 5.429.559Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.730.691 -605.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)97.701.396 4.823.744DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.770.310 44.946.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.471.706 49.770.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 147.471.706 49.770.310Finansal Yatırımlar2.862 3.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.862 3.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 2.862 3.210Ticari Alacaklar124.645.611 105.387.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 2.614.215 4.417.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 122.031.396 100.970.077Diğer Alacaklar22.676.138 20.096.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 11.861.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.676.138 8.235.563Stoklar10 275.823.400 167.968.219Peşin Ödenmiş Giderler28.591.090 7.196.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 28.591.090 7.196.650Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 0 5.671Diğer Dönen Varlıklar13.052.958 6.049.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 13.052.958 6.049.426ARA TOPLAM612.263.765 356.477.758Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR612.263.765 356.477.758DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.260 21.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.260 21.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 14.260 21.895Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 83.557 79.576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar83.557 79.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 74.348.464 37.255.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 17.087.834 17.487.460Maddi Duran Varlıklar15 128.711.713 84.551.099Arazi ve Arsalar3.779.013 3.719.573Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.034.570 1.072.864Binalar36.776.646 29.222.470Tesis, Makine ve Cihazlar41.367.636 43.554.067Taşıtlar4.022.386 916.248Mobilya ve Demirbaşlar2.048.748 1.835.996Özel Maliyetler1.732.101 2.898.200Yapılmakta Olan Yatırımlar37.029.888 224.251Diğer Maddi Duran Varlıklar920.725 1.107.430Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.011.170 4.242.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.121.554 1.933.213Şerefiye17 942.792 942.792Diğer Haklar16 1.134.570 928.056Bilgisayar Yazılımları16 44.192 62.365Ertelenmiş Vergi Varlığı30 20.340.916 3.864.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.719.468 149.436.379TOPLAM VARLIKLAR857.983.233 505.914.137KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 66.487.122 1.787.429İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.487.122 1.787.429Banka Kredileri66.487.122 1.787.429Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 10.373.330 7.499.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.373.330 7.499.869Banka Kredileri9.445.773 5.769.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar927.557 1.730.392Ticari Borçlar143.517.026 57.346.569İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 55.925.618 6.162.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 87.591.408 51.184.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 11.334.562 10.248.411Diğer Borçlar3.591.913 2.816.625İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 86.691 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.505.222 2.442.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 87.248.660 16.761.283İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)87.248.660 16.761.283Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 13.046.469 8.870.963Kısa Vadeli Karşılıklar4.256.946 3.488.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 4.256.946 3.488.166Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 2.242.133 3.725.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.242.133 3.725.317ARA TOPLAM342.098.161 112.544.632TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER342.098.161 112.544.632UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 21.622.430 20.639.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 21.622.430 20.639.744Banka Kredileri19.431.153 17.902.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.191.277 2.737.483Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 107 107Uzun Vadeli Karşılıklar10.714.404 7.570.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 10.714.404 7.570.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.336.941 28.209.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER374.435.102 140.754.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar399.449.366 301.842.303Ödenmiş Sermaye23 200.000.000 154.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-13.485.691 -10.238.623Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.943.380 -1.357.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.943.380 -1.357.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.943.380 -1.357.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.281.245 6.967.791Yabancı Para Çevrim Farkları8.281.245 6.967.791Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 27.184.553 23.328.033Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.291.507 4.197.293Yasal Yedekler22.893.046 19.130.740Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 67.703.602 57.073.411Net Dönem Karı veya Zararı107.164.704 67.524.692Kontrol Gücü Olmayan Paylar84.098.765 63.317.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR483.548.131 365.159.610TOPLAM KAYNAKLAR857.983.233 505.914.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 788.037.619 481.570.942Satışların Maliyeti24 -623.327.119 -334.720.826TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)164.710.500 146.850.116BRÜT KAR (ZARAR)164.710.500 146.850.116Genel Yönetim Giderleri25 -36.398.197 -27.905.269Pazarlama Giderleri25 -39.383.702 -27.119.320Araştırma ve Geliştirme Giderleri25 -4.560.910 -2.105.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 107.419.522 36.015.632Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -69.578.398 -35.248.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.208.815 90.487.186Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 9.735.218 15.727.389Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -4.347.710 -729.245Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 38.958.771 7.610.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.555.094 113.096.289Finansman Giderleri29 -29.285.452 -15.523.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)137.269.642 97.572.385Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.165.577 -16.266.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -20.474.667 -17.343.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 16.309.090 1.076.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)133.104.065 81.305.421DÖNEM KARI (ZARARI)133.104.065 81.305.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.939.361 13.780.729Ana Ortaklık Payları107.164.704 67.524.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,00535823 0,00337623Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-735.949 -98.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-834.630 -111.620Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-68.245 -9.073Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.245 -9.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler166.926 22.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri166.926 22.324Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.313.454 3.918.128Yabancı Para Çevrim Farkları1.313.454 3.918.128Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.313.454 3.918.128DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)577.505 3.819.759TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.681.570 85.125.180Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.789.458 13.702.995Ana Ortaklık Payları107.892.112 71.422.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004285BIST