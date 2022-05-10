***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610Düzeltmelerden Sonraki Tutar154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610Transferler94.214 64.596.860 -64.691.074 -94.214 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)11.532.948 11.532.948 11.532.948 4.407.104 15.940.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)159.175 159.175 159.175 151.731 151.731 0 310.906 95.223 406.129Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.198.159 0 -1.198.159 0 0 0 0 0 -1.198.159 7.119.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.119.522 23.422.247 0 0 0 121.670.271 11.532.948 133.203.219 310.852.539 70.653.252 381.505.791Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200 200.000.000 -13.485.691 4.544.333 -1.943.380 -1.943.380 -1.943.380 8.281.245 8.281.245 27.184.553 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.943.380 0 -1.943.380 0 0 0 0 0 -1.943.380 8.281.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.281.245 27.184.553 0 0 0 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131Transferler5.871.520 101.293.184 -107.164.704 -5.871.520 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.022.737 0 -2.022.737 0 0 0 0 0 -2.022.737 200.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.960 0 0 0 0 0 37.990.936 37.990.936 36.169.159 7.454.125 43.623.284Dönem Karı (Zararı)37.990.936 37.990.936 37.990.936 7.514.760 45.505.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.022.737 -2.022.737 -2.022.737 200.960 200.960 0 -1.821.777 -60.635 -1.882.412Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -3.966.117 0 -3.966.117 0 0 0 0 0 -3.966.117 8.482.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.482.205 33.056.073 0 0 0 168.996.786 37.990.936 206.987.722 435.618.525 91.552.890 527.171.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.142.398 15.176.635Dönem Karı (Zararı)45.505.696 15.940.052Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.505.696 15.940.052Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.938.302 5.012.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 4.270.448 3.764.421Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler38.069 699.001Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 38.069 699.001Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.946.939 1.273.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.946.939 1.273.203Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-541.971 677.124Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-199.814 -1.157.959Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.017.051 592.604Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-5.156.785 -1.033.180Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.797.577 2.275.659Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.526.252 -3.920.508İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-8.526.252 -3.920.508Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.798.570 2.592.596Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.501 -73.347Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -47.501 -73.347Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.752.954 3.214.922Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.346.569 8.726.630İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.050.981 -146.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -39.295.588 8.872.747Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.438.789 10.771.790İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 11.861.008İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.438.789 -1.089.218Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -87.108.058 -20.815.784Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -10.744.602 -3.981.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.272.914 14.438.215İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 53.890.118 7.633.102İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 47.382.796 6.805.113Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.100.467 46.140İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.100.467 46.140Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 12.161.337 -3.609.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.551.280 -2.360.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.892.806 -1.867.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.444.086 -493.371Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.691.044 24.167.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -494.093 -175.640Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -13.054.553 -8.815.189YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.046.267 -519.948İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 232.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-481.291 -36Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.224 111.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 48.224 111.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.813.014 -2.021.430Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -14.704.692 -1.737.465Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -108.322 -283.965Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriAlınan TemettülerAlınan Faiz199.814 1.157.959FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.760.993 176.964Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.324.468 5.569.182Kredilerden Nakit Girişleri6 8.324.468 5.569.182Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-700.855 -5.392.218Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -700.855 -5.392.218Ödenen Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-862.620 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.857.124 14.833.651Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.583.012 -1.262.041NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.274.112 13.571.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.471.706 49.770.310DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.745.818 63.341.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 150.745.818 147.471.706Finansal Yatırımlar2.904 2.862Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.904 2.862Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.904 2.862Ticari Alacaklar162.156.534 124.645.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 3.665.196 2.614.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 158.491.338 122.031.396Diğer Alacaklar25.109.787 22.676.138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 25.109.787 22.676.138Stoklar9 362.931.458 275.823.400Peşin Ödenmiş Giderler39.335.692 28.591.090İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 39.335.692 28.591.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.950 0Diğer Dönen Varlıklar18.898.817 13.052.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.898.817 13.052.958ARA TOPLAM759.227.960 612.263.765Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR759.227.960 612.263.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar495.509 14.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar495.509 14.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar495.509 14.260Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar88.697 83.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 88.697 83.557Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 82.874.000 74.348.464Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.987.928 17.087.834Maddi Duran Varlıklar12 143.069.615 128.711.713Arazi ve Arsalar3.795.317 3.779.013Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri997.784 1.034.570Binalar38.910.060 36.776.646Tesis, Makine ve Cihazlar40.616.231 41.367.636Taşıtlar3.998.645 4.022.386Mobilya ve Demirbaşlar2.222.288 2.048.748Özel Maliyetler1.604.953 1.732.101Yapılmakta Olan Yatırımlar50.046.077 37.029.888Diğer Maddi Duran Varlıklar878.260 920.725Kullanım Hakkı Varlıkları2.043.700 3.011.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.156.843 2.121.554Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar13 1.129.904 1.134.570Bilgisayar Yazılımları13 84.147 44.192Ertelenmiş Vergi Varlığı20 21.724.615 20.340.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.440.907 245.719.468TOPLAM VARLIKLAR1.028.668.867 857.983.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar74.119.643 66.487.122İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar74.119.643 66.487.122Banka Kredileri6 74.119.643 66.487.122Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.019.299 10.373.330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 11.019.299 10.373.330Banka Kredileri10.092.886 9.445.773Kiralama İşlemlerinden Borçlar926.413 927.557Ticari Borçlar239.633.155 143.517.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 109.815.736 55.925.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 129.817.419 87.591.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 20.214.816 11.334.562Diğer Borçlar2.491.446 3.591.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 86.690 86.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.404.756 3.505.222Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.409.997 87.248.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 99.409.997 87.248.660Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 11.644.060 13.046.469Kısa Vadeli Karşılıklar5.128.132 4.256.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.128.132 4.256.946Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler805.965 2.242.133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler805.965 2.242.133ARA TOPLAM464.466.513 342.098.161TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER464.466.513 342.098.161UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.084.143 21.622.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 22.084.143 21.622.430Banka Kredileri20.754.342 19.431.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.329.801 2.191.277Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar14.946.689 10.714.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 14.946.689 10.714.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.030.939 32.336.941TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER501.497.452 374.435.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar435.618.525 399.449.366Ödenmiş Sermaye17 200.000.000 200.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -13.485.691 -13.485.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.966.117 -1.943.380Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.966.117 -1.943.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.966.117 -1.943.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.482.205 8.281.245Yabancı Para Çevrim Farkları8.482.205 8.281.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 33.056.073 27.184.553Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.291.507 4.291.507Yasal Yedekler28.764.566 22.893.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları168.996.786 67.703.602Net Dönem Karı veya Zararı37.990.936 107.164.704Kontrol Gücü Olmayan Paylar91.552.890 84.098.765TOPLAM ÖZKAYNAKLAR527.171.415 483.548.131TOPLAM KAYNAKLAR1.028.668.867 857.983.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 310.137.321 143.639.447Satışların Maliyeti18 -231.655.386 -117.478.568TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.481.935 26.160.879BRÜT KAR (ZARAR)78.481.935 26.160.879Genel Yönetim Giderleri-12.989.170 -7.605.909Pazarlama Giderleri-12.951.358 -6.725.639Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.433.569 -467.057Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 28.462.327 12.396.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -17.393.058 -8.317.080ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.177.107 15.442.140Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler465.918 2.737.083Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -211.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 8.526.252 3.688.007FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.169.277 21.655.992Finansman Giderleri-14.865.011 -3.123.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.304.266 18.532.648Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.798.570 -2.592.596Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -11.652.145 -2.120.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 853.575 -472.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.505.696 15.940.052DÖNEM KARI (ZARARI)45.505.696 15.940.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.514.760 4.407.104Ana Ortaklık Payları37.990.936 11.532.948Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına kazanç 0,00189950 0,00057660Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.083.372 254.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.650.623 282.938Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar37.126 28.048Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.126 28.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler530.125 -56.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri530.125 -56.588Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar200.960 151.731Yabancı Para Çevrim Farkları200.960 151.731Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)200.960 151.731DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.882.412 406.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.623.284 16.346.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.454.125 4.502.327Ana Ortaklık Payları36.169.159 11.843.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028520BIST