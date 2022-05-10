***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:13
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610
Transferler
94.214 64.596.860 -64.691.074 -94.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11.532.948 11.532.948 11.532.948 4.407.104 15.940.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.175 159.175 159.175 151.731 151.731 0 310.906 95.223 406.129
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.198.159 0 -1.198.159 0 0 0 0 0 -1.198.159 7.119.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.119.522 23.422.247 0 0 0 121.670.271 11.532.948 133.203.219 310.852.539 70.653.252 381.505.791
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200 200.000.000 -13.485.691 4.544.333 -1.943.380 -1.943.380 -1.943.380 8.281.245 8.281.245 27.184.553 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.943.380 0 -1.943.380 0 0 0 0 0 -1.943.380 8.281.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.281.245 27.184.553 0 0 0 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131
Transferler
5.871.520 101.293.184 -107.164.704 -5.871.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.022.737 0 -2.022.737 0 0 0 0 0 -2.022.737 200.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.960 0 0 0 0 0 37.990.936 37.990.936 36.169.159 7.454.125 43.623.284
Dönem Karı (Zararı)
37.990.936 37.990.936 37.990.936 7.514.760 45.505.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.022.737 -2.022.737 -2.022.737 200.960 200.960 0 -1.821.777 -60.635 -1.882.412
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -3.966.117 0 -3.966.117 0 0 0 0 0 -3.966.117 8.482.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.482.205 33.056.073 0 0 0 168.996.786 37.990.936 206.987.722 435.618.525 91.552.890 527.171.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.142.398 15.176.635
Dönem Karı (Zararı)
45.505.696 15.940.052
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.505.696 15.940.052
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.938.302 5.012.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.270.448 3.764.421
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.069 699.001
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 38.069 699.001
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.946.939 1.273.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.946.939 1.273.203
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-541.971 677.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-199.814 -1.157.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.017.051 592.604
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.156.785 -1.033.180
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.797.577 2.275.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.526.252 -3.920.508
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-8.526.252 -3.920.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.798.570 2.592.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.501 -73.347
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -47.501 -73.347
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.752.954 3.214.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.346.569 8.726.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.050.981 -146.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -39.295.588 8.872.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.438.789 10.771.790
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 11.861.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.438.789 -1.089.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -87.108.058 -20.815.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.744.602 -3.981.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.272.914 14.438.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 53.890.118 7.633.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 47.382.796 6.805.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.100.467 46.140
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.100.467 46.140
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 12.161.337 -3.609.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.551.280 -2.360.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.892.806 -1.867.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.444.086 -493.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.691.044 24.167.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -494.093 -175.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -13.054.553 -8.815.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.046.267 -519.948
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 232.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-481.291 -36
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.224 111.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 48.224 111.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.813.014 -2.021.430
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.704.692 -1.737.465
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -108.322 -283.965
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
199.814 1.157.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.760.993 176.964
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.324.468 5.569.182
Kredilerden Nakit Girişleri
6 8.324.468 5.569.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.855 -5.392.218
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -700.855 -5.392.218
Ödenen Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-862.620 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.857.124 14.833.651
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.583.012 -1.262.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.274.112 13.571.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.471.706 49.770.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.745.818 63.341.920
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 150.745.818 147.471.706
Finansal Yatırımlar
2.904 2.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.904 2.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.904 2.862
Ticari Alacaklar
162.156.534 124.645.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 3.665.196 2.614.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 158.491.338 122.031.396
Diğer Alacaklar
25.109.787 22.676.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.109.787 22.676.138
Stoklar
9 362.931.458 275.823.400
Peşin Ödenmiş Giderler
39.335.692 28.591.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 39.335.692 28.591.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.950 0
Diğer Dönen Varlıklar
18.898.817 13.052.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.898.817 13.052.958
ARA TOPLAM
759.227.960 612.263.765
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
759.227.960 612.263.765
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
495.509 14.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
495.509 14.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
495.509 14.260
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
88.697 83.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 88.697 83.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 82.874.000 74.348.464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16.987.928 17.087.834
Maddi Duran Varlıklar
12 143.069.615 128.711.713
Arazi ve Arsalar
3.795.317 3.779.013
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
997.784 1.034.570
Binalar
38.910.060 36.776.646
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.616.231 41.367.636
Taşıtlar
3.998.645 4.022.386
Mobilya ve Demirbaşlar
2.222.288 2.048.748
Özel Maliyetler
1.604.953 1.732.101
Yapılmakta Olan Yatırımlar
50.046.077 37.029.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
878.260 920.725
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.043.700 3.011.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.156.843 2.121.554
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 1.129.904 1.134.570
Bilgisayar Yazılımları
13 84.147 44.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 21.724.615 20.340.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.440.907 245.719.468
TOPLAM VARLIKLAR
1.028.668.867 857.983.233
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.119.643 66.487.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.119.643 66.487.122
Banka Kredileri
6 74.119.643 66.487.122
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.019.299 10.373.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 11.019.299 10.373.330
Banka Kredileri
10.092.886 9.445.773
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
926.413 927.557
Ticari Borçlar
239.633.155 143.517.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 109.815.736 55.925.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 129.817.419 87.591.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 20.214.816 11.334.562
Diğer Borçlar
2.491.446 3.591.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 86.690 86.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.404.756 3.505.222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.409.997 87.248.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 99.409.997 87.248.660
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 11.644.060 13.046.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.128.132 4.256.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.128.132 4.256.946
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
805.965 2.242.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
805.965 2.242.133
ARA TOPLAM
464.466.513 342.098.161
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.466.513 342.098.161
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.084.143 21.622.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 22.084.143 21.622.430
Banka Kredileri
20.754.342 19.431.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.329.801 2.191.277
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.946.689 10.714.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 14.946.689 10.714.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.030.939 32.336.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.497.452 374.435.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
435.618.525 399.449.366
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -13.485.691 -13.485.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.966.117 -1.943.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.966.117 -1.943.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.966.117 -1.943.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.482.205 8.281.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.482.205 8.281.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 33.056.073 27.184.553
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.291.507 4.291.507
Yasal Yedekler
28.764.566 22.893.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
168.996.786 67.703.602
Net Dönem Karı veya Zararı
37.990.936 107.164.704
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
91.552.890 84.098.765
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
527.171.415 483.548.131
TOPLAM KAYNAKLAR
1.028.668.867 857.983.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 310.137.321 143.639.447
Satışların Maliyeti
18 -231.655.386 -117.478.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.481.935 26.160.879
BRÜT KAR (ZARAR)
78.481.935 26.160.879
Genel Yönetim Giderleri
-12.989.170 -7.605.909
Pazarlama Giderleri
-12.951.358 -6.725.639
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.433.569 -467.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 28.462.327 12.396.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -17.393.058 -8.317.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.177.107 15.442.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
465.918 2.737.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -211.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 8.526.252 3.688.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.169.277 21.655.992
Finansman Giderleri
-14.865.011 -3.123.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.304.266 18.532.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.798.570 -2.592.596
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.652.145 -2.120.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 853.575 -472.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.505.696 15.940.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.505.696 15.940.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.514.760 4.407.104
Ana Ortaklık Payları
37.990.936 11.532.948
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına kazanç 0,00189950 0,00057660
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.083.372 254.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.650.623 282.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
37.126 28.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.126 28.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
530.125 -56.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
530.125 -56.588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
200.960 151.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.960 151.731
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
200.960 151.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.882.412 406.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.623.284 16.346.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.454.125 4.502.327
Ana Ortaklık Payları
36.169.159 11.843.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028520
BIST