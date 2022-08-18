***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:14
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610
Transferler
3.856.520 53.668.172 -57.524.692 -3.856.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
29.994.778 29.994.778 29.994.778 8.182.062 38.176.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.917 -195.917 -195.917 213.952 213.952 0 18.035 179.368 197.403
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -5.008.000 -15.008.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-83.009 -307.568 -307.568 -390.577 -390.577
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.321.632 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.553.251 0 -1.553.251 0 0 0 0 0 -1.553.251 7.181.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.181.743 27.184.553 0 0 0 110.434.015 29.994.778 140.428.793 321.464.539 66.670.737 388.135.276
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 -13.485.691 4.544.333 -1.943.380 -1.943.380 -1.943.380 8.281.245 8.281.245 27.184.553 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.943.380 0 -1.943.380 0 0 0 0 0 -1.943.380 8.281.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.281.245 27.184.553 0 0 0 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131
Transferler
6.791.115 100.373.589 -107.164.704 -6.791.115 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.893.915 0 -2.893.915 0 0 0 0 0 -2.893.915 1.013.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.013.447 0 0 0 0 0 70.768.181 70.768.181 68.887.713 15.940.924 84.828.637
Dönem Karı (Zararı)
70.768.181 70.768.181 70.768.181 16.077.341 86.845.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.893.915 -2.893.915 -2.893.915 1.013.447 1.013.447 0 -1.880.468 -136.417 -2.016.885
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
17 -23.459.289 -23.459.289 -23.459.289 -8.537.699 -31.996.988
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 722.575 722.575
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -4.837.295 0 -4.837.295 0 0 0 0 0 -4.837.295 9.294.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.294.692 33.975.668 0 0 0 144.617.902 70.768.181 215.386.083 444.877.790 92.224.565 537.102.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.268.095 17.892.847
Dönem Karı (Zararı)
86.845.522 38.176.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.845.522 38.176.840
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.414.366 6.644.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 6.685.788 6.984.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
802.576 -2.500.574
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.518 548.470
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 832.094 -3.049.044
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.448.670 6.042.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.448.670 2.690.611
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.351.935
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.375.749 71.327
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.427 -1.303.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.449.217 1.481.958
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.225.954 -2.528.277
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
667.415 2.421.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.521.360 -10.322.636
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-15.521.360 -10.322.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 18.871.780 6.503.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.497.339 -134.734
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.497.339 -134.734
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.725.348 -16.455.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.234.205 -4.364.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.014.000 -968.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -80.248.205 -3.395.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.848.604 1.555.238
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.848.604 1.555.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -137.922.934 -45.499.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.595.679 -7.069.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.979.523 36.693.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 80.521.515 34.165.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 80.458.008 2.528.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.163.703 -1.930
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.163.703 -1.930
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 15.276.980 6.802.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.735.490 -4.571.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.011.261 -2.596.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.275.771 -1.974.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.534.540 28.365.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.074.404 -146.495
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -24.192.041 -10.326.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.762.001 -7.015.842
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 232.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-31.465.564 7.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.037.389 379.138
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.037.389 379.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.385.253 -8.938.455
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -30.606.909 -8.654.490
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -778.344 -283.965
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Alınan Temettüler
4.785.000
Alınan Faiz
2.266.427 1.303.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.768.970 15.541.154
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.224.581 31.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
153.224.581 31.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.003.441 -1.200.846
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.003.441 -1.200.846
Ödenen Temettüler
-31.996.988 -15.008.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-455.182 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.275.064 26.418.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.819.956 -2.243.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.455.108 24.174.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.471.706 49.770.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
170.926.814 73.944.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 170.926.814 147.471.706
Finansal Yatırımlar
29.660.577 2.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.660.577 2.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
29.660.577 2.862
Ticari Alacaklar
202.241.919 124.645.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 600.215 2.614.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 201.641.704 122.031.396
Diğer Alacaklar
33.517.940 22.676.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.517.940 22.676.138
Stoklar
9 412.914.240 275.823.400
Peşin Ödenmiş Giderler
25.995.411 28.591.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.995.411 28.591.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.950 0
Diğer Dönen Varlıklar
23.017.272 13.052.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.017.272 13.052.958
ARA TOPLAM
898.321.123 612.263.765
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
898.321.123 612.263.765
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.822.109 14.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.822.109 14.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.822.109 14.260
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
90.359 83.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 90.359 83.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 85.084.108 74.348.464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.333.041 17.087.834
Maddi Duran Varlıklar
12 167.305.586 128.711.713
Arazi ve Arsalar
3.808.029 960.998 1.034.570
Binalar
60.262.235 36.776.646
Tesis, Makine ve Cihazlar
46.643.014 41.367.636
Taşıtlar
4.720.800 4.022.386
Mobilya ve Demirbaşlar
2.396.438 2.048.748
Özel Maliyetler
1.449.391 1.732.101
Yapılmakta Olan Yatırımlar
46.029.282 37.029.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.035.399 920.725
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.527.436 3.011.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.759.026 2.121.554
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 1.739.660 1.134.570
Bilgisayar Yazılımları
13 76.574 44.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 19.859.710 20.340.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.781.375 245.719.468
TOPLAM VARLIKLAR
1.185.102.498 857.983.233
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.846.199 66.487.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.846.199 66.487.122
Banka Kredileri
6 161.846.199 66.487.122
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.058.797 10.373.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 11.058.797 10.373.330
Banka Kredileri
10.183.657 9.445.773
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
875.140 927.557
Ticari Borçlar
299.270.595 143.517.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 136.447.133 55.925.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 162.823.462 87.591.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 17.815.334 11.334.562
Diğer Borçlar
4.755.616 3.591.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 88.070 86.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.667.546 3.505.222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
102.525.640 87.248.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 102.525.640 87.248.660
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.478.137 13.046.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.960.554 4.256.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.960.554 4.256.946
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.037.132 2.242.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.037.132 2.242.133
ARA TOPLAM
610.748.004 342.098.161
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
610.748.004 342.098.161
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.032.645 21.622.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 20.032.645 21.622.430
Banka Kredileri
18.244.133 19.431.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.788.512 2.191.277
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.219.387 10.714.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 17.219.387 10.714.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.252.139 32.336.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
648.000.143 374.435.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.877.790 399.449.366
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -13.485.691 -13.485.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.837.295 -1.943.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.837.295 -1.943.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.837.295 -1.943.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.294.692 8.281.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.294.692 8.281.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 33.975.668 27.184.553
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.291.507 4.291.507
Yasal Yedekler
29.684.161 22.893.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.617.902 67.703.602
Net Dönem Karı veya Zararı
70.768.181 107.164.704
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.224.565 84.098.765
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
537.102.355 483.548.131
TOPLAM KAYNAKLAR
1.185.102.498 857.983.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 718.329.701 315.480.099 408.192.380 171.840.652
Satışların Maliyeti
18 -559.579.538 -251.590.844 -327.924.152 -134.112.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.750.163 63.889.255 80.268.228 37.728.376
BRÜT KAR (ZARAR)
158.750.163 63.889.255 80.268.228 37.728.376
Genel Yönetim Giderleri
-26.305.955 -16.280.823 -13.316.785 -8.674.914
Pazarlama Giderleri
-31.482.896 -15.455.878 -18.531.538 -8.730.239
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.698.152 -1.469.562 -1.264.583 -1.002.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 53.405.048 24.779.324 24.942.721 12.382.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -45.823.133 -19.106.469 -28.430.075 -10.789.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.845.075 36.355.847 43.667.968 20.913.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.627.452 4.027.798 12.161.534 1.290.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -352.120 0 -140.882
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 15.521.360 11.032.167 6.995.108 7.344.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
133.993.887 51.063.692 62.824.610 29.407.700
Finansman Giderleri
-28.276.585 -6.383.377 -13.411.574 -3.260.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.717.302 44.680.315 49.413.036 26.147.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.871.780 -6.503.475 -8.073.210 -3.910.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -17.623.709 -5.354.502 -5.971.564 -3.234.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.248.071 -1.148.973 -2.101.646 -676.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.845.522 38.176.840 41.339.826 22.236.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.845.522 38.176.840 41.339.826 22.236.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.077.341 8.182.062 8.562.581 3.774.958
Ana Ortaklık Payları
70.768.181 29.994.778 32.777.245 18.461.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,00353800 0,00150000 0,00163900 0,00092300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.030.332 -16.549 -946.960 -270.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.834.323 -48.511 -1.183.700 -331.449
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
37.126 22.260 0 -5.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.126 22.260 0 -5.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
766.865 9.702 236.740 66.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
766.865 9.702 236.740 66.290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.013.447 213.952 812.487 62.221
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.013.447 213.952 812.487 62.221
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.013.447 213.952 812.487 62.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.016.885 197.403 -134.473 -208.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.828.637 38.374.243 41.205.353 22.028.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.940.924 8.361.430 8.486.799 3.859.103
Ana Ortaklık Payları
68.887.713 30.012.813 32.718.554 18.168.959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056783
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