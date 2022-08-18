***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610Düzeltmelerden Sonraki Tutar154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610Transferler3.856.520 53.668.172 -57.524.692 -3.856.520 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)29.994.778 29.994.778 29.994.778 8.182.062 38.176.840Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-195.917 -195.917 -195.917 213.952 213.952 0 18.035 179.368 197.403Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -5.008.000 -15.008.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-83.009 -307.568 -307.568 -390.577 -390.577Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 0 0 0 0 0 -10.321.632 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.553.251 0 -1.553.251 0 0 0 0 0 -1.553.251 7.181.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.181.743 27.184.553 0 0 0 110.434.015 29.994.778 140.428.793 321.464.539 66.670.737 388.135.276Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 -13.485.691 4.544.333 -1.943.380 -1.943.380 -1.943.380 8.281.245 8.281.245 27.184.553 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.943.380 0 -1.943.380 0 0 0 0 0 -1.943.380 8.281.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.281.245 27.184.553 0 0 0 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131Transferler6.791.115 100.373.589 -107.164.704 -6.791.115 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.893.915 0 -2.893.915 0 0 0 0 0 -2.893.915 1.013.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.013.447 0 0 0 0 0 70.768.181 70.768.181 68.887.713 15.940.924 84.828.637Dönem Karı (Zararı)70.768.181 70.768.181 70.768.181 16.077.341 86.845.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.893.915 -2.893.915 -2.893.915 1.013.447 1.013.447 0 -1.880.468 -136.417 -2.016.885Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları17 -23.459.289 -23.459.289 -23.459.289 -8.537.699 -31.996.988Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 722.575 722.575Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -4.837.295 0 -4.837.295 0 0 0 0 0 -4.837.295 9.294.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.294.692 33.975.668 0 0 0 144.617.902 70.768.181 215.386.083 444.877.790 92.224.565 537.102.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.268.095 17.892.847Dönem Karı (Zararı)86.845.522 38.176.840Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.845.522 38.176.840Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.414.366 6.644.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 6.685.788 6.984.783Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler802.576 -2.500.574Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-29.518 548.470Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 832.094 -3.049.044Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.448.670 6.042.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.448.670 2.690.611Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 3.351.935Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.375.749 71.327Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.266.427 -1.303.512Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.449.217 1.481.958Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-5.225.954 -2.528.277Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri667.415 2.421.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-15.521.360 -10.322.636İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-15.521.360 -10.322.636Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 18.871.780 6.503.475Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.497.339 -134.734Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -9.497.339 -134.734Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.725.348 -16.455.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.234.205 -4.364.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 2.014.000 -968.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -80.248.205 -3.395.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.848.604 1.555.238İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.848.604 1.555.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -137.922.934 -45.499.607Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.595.679 -7.069.003Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler160.979.523 36.693.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 80.521.515 34.165.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 80.458.008 2.528.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.163.703 -1.930İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.163.703 -1.930Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 15.276.980 6.802.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.735.490 -4.571.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.011.261 -2.596.506Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.275.771 -1.974.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.534.540 28.365.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.074.404 -146.495Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -24.192.041 -10.326.349YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.762.001 -7.015.842İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 232.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-31.465.564 7.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.037.389 379.138Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 10.037.389 379.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.385.253 -8.938.455Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -30.606.909 -8.654.490Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -778.344 -283.965Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriAlınan Temettüler4.785.000Alınan Faiz2.266.427 1.303.512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.768.970 15.541.154Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri153.224.581 31.750.000Kredilerden Nakit Girişleri153.224.581 31.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.003.441 -1.200.846Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.003.441 -1.200.846Ödenen Temettüler-31.996.988 -15.008.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-455.182 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.275.064 26.418.159Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.819.956 -2.243.843NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.455.108 24.174.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.471.706 49.770.310DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ170.926.814 73.944.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 170.926.814 147.471.706Finansal Yatırımlar29.660.577 2.862Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar29.660.577 2.862Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar29.660.577 2.862Ticari Alacaklar202.241.919 124.645.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 600.215 2.614.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 201.641.704 122.031.396Diğer Alacaklar33.517.940 22.676.138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.517.940 22.676.138Stoklar9 412.914.240 275.823.400Peşin Ödenmiş Giderler25.995.411 28.591.090İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 25.995.411 28.591.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.950 0Diğer Dönen Varlıklar23.017.272 13.052.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.017.272 13.052.958ARA TOPLAM898.321.123 612.263.765Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR898.321.123 612.263.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.822.109 14.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.822.109 14.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.822.109 14.260Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar90.359 83.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 90.359 83.557Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 85.084.108 74.348.464Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.333.041 17.087.834Maddi Duran Varlıklar12 167.305.586 128.711.713Arazi ve Arsalar3.808.029 960.998 1.034.570Binalar60.262.235 36.776.646Tesis, Makine ve Cihazlar46.643.014 41.367.636Taşıtlar4.720.800 4.022.386Mobilya ve Demirbaşlar2.396.438 2.048.748Özel Maliyetler1.449.391 1.732.101Yapılmakta Olan Yatırımlar46.029.282 37.029.888Diğer Maddi Duran Varlıklar1.035.399 920.725Kullanım Hakkı Varlıkları2.527.436 3.011.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.759.026 2.121.554Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar13 1.739.660 1.134.570Bilgisayar Yazılımları13 76.574 44.192Ertelenmiş Vergi Varlığı20 19.859.710 20.340.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR286.781.375 245.719.468TOPLAM VARLIKLAR1.185.102.498 857.983.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar161.846.199 66.487.122İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.846.199 66.487.122Banka Kredileri6 161.846.199 66.487.122Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.058.797 10.373.330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 11.058.797 10.373.330Banka Kredileri10.183.657 9.445.773Kiralama İşlemlerinden Borçlar875.140 927.557Ticari Borçlar299.270.595 143.517.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 136.447.133 55.925.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 162.823.462 87.591.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 17.815.334 11.334.562Diğer Borçlar4.755.616 3.591.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 88.070 86.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.667.546 3.505.222Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)102.525.640 87.248.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 102.525.640 87.248.660Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 6.478.137 13.046.469Kısa Vadeli Karşılıklar5.960.554 4.256.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.960.554 4.256.946Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.037.132 2.242.133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.037.132 2.242.133ARA TOPLAM610.748.004 342.098.161TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER610.748.004 342.098.161UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.032.645 21.622.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 20.032.645 21.622.430Banka Kredileri18.244.133 19.431.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.788.512 2.191.277Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar17.219.387 10.714.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 17.219.387 10.714.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.252.139 32.336.941TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER648.000.143 374.435.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.877.790 399.449.366Ödenmiş Sermaye17 200.000.000 200.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -13.485.691 -13.485.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.837.295 -1.943.380Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.837.295 -1.943.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.837.295 -1.943.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.294.692 8.281.245Yabancı Para Çevrim Farkları9.294.692 8.281.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 33.975.668 27.184.553Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.291.507 4.291.507Yasal Yedekler29.684.161 22.893.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları144.617.902 67.703.602Net Dönem Karı veya Zararı70.768.181 107.164.704Kontrol Gücü Olmayan Paylar92.224.565 84.098.765TOPLAM ÖZKAYNAKLAR537.102.355 483.548.131TOPLAM KAYNAKLAR1.185.102.498 857.983.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 718.329.701 315.480.099 408.192.380 171.840.652Satışların Maliyeti18 -559.579.538 -251.590.844 -327.924.152 -134.112.276TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)158.750.163 63.889.255 80.268.228 37.728.376BRÜT KAR (ZARAR)158.750.163 63.889.255 80.268.228 37.728.376Genel Yönetim Giderleri-26.305.955 -16.280.823 -13.316.785 -8.674.914Pazarlama Giderleri-31.482.896 -15.455.878 -18.531.538 -8.730.239Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.698.152 -1.469.562 -1.264.583 -1.002.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 53.405.048 24.779.324 24.942.721 12.382.378Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -45.823.133 -19.106.469 -28.430.075 -10.789.389ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.845.075 36.355.847 43.667.968 20.913.707Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.627.452 4.027.798 12.161.534 1.290.715Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -352.120 0 -140.882Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 15.521.360 11.032.167 6.995.108 7.344.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)133.993.887 51.063.692 62.824.610 29.407.700Finansman Giderleri-28.276.585 -6.383.377 -13.411.574 -3.260.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.717.302 44.680.315 49.413.036 26.147.667Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.871.780 -6.503.475 -8.073.210 -3.910.879Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -17.623.709 -5.354.502 -5.971.564 -3.234.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.248.071 -1.148.973 -2.101.646 -676.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.845.522 38.176.840 41.339.826 22.236.788DÖNEM KARI (ZARARI)86.845.522 38.176.840 41.339.826 22.236.788Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.077.341 8.182.062 8.562.581 3.774.958Ana Ortaklık Payları70.768.181 29.994.778 32.777.245 18.461.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,00353800 0,00150000 0,00163900 0,00092300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.030.332 -16.549 -946.960 -270.947Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.834.323 -48.511 -1.183.700 -331.449Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar37.126 22.260 0 -5.788Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.126 22.260 0 -5.788Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler766.865 9.702 236.740 66.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri766.865 9.702 236.740 66.290Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.013.447 213.952 812.487 62.221Yabancı Para Çevrim Farkları1.013.447 213.952 812.487 62.221Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.013.447 213.952 812.487 62.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.016.885 197.403 -134.473 -208.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.828.637 38.374.243 41.205.353 22.028.062Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.940.924 8.361.430 8.486.799 3.859.103Ana Ortaklık Payları68.887.713 30.012.813 32.718.554 18.168.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056783BIST