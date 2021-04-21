***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2021 14:28
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Tarihi 21.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir BOLU
İlçe MENGEN
Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
11 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2020 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
15 - 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
16 - 16. Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GK Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Onaylandı
Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi
Yönetim Kurulunun Bağımsız Üye teklifi onaylandı
Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi
Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtım teklifi onaylandı.
2021 Yılı için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Dan.A.Ş. nin seçimi onaylandı.
2021 Yılı Bağış sınırı 250.000 TL olarak belirlendi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 G.K.TOP.TUT.21042021.pdf - Tutanak
EK: 2 GK Hazır Bulunanlar listesi 21042021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929998
BIST