***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 15.03.2023Genel Kurul Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023Ülke TürkiyeŞehir BOLUİlçe MENGENAdres Beşler Mahallesi Serpek MevkiiGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması11 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,15 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 GK Bilgi Dökümanı KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Karının Dağıtım Teklifi kabul edildi,Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi,Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine 1 Yıllığına Mustafa Ateş ve Nilüfer Arıak seçildi,ve Yöetim Kurulu- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Huzur hakkı belirlendi.2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçimi onaylandı,2023 yılı bağış sınırı 750.000TL olarak belirlendi,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 12.04.2023.pdf - TutanakEK: 2 katılımcı listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136805BIST