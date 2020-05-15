***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020-31/03/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBolu Vergi Dairesi Md.lüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/05/2020Açıklamalar01/01/2020-31/03/2020 Dönemi İçin Bolu Vd.Md.ne verilen Kurum Geçici Vergi beyannamesi içinde sunulan Gelir Tablomuz ek olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845325BIST