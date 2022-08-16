***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2022-30/06/2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBolu Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2022AçıklamalarBolu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen 04-06 / 2022 Dönemine ait Kurum Geçici vergi beyannamesi içinde sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz eklidir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055718BIST