***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
08.09.2022 16:26
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş.nin Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması neticesinde Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca onaylanmış 06/09/2022 - 84 SA-1116 sayılı İhraç belgesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061561
BIST
17:173.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 48,99
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1718,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1718,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0235
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:171.001,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.001,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:17
|UNLU
|6,93
|48.923.459
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.291.161
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.922.206
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.275.527
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.022.188
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|54.945.082
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|THYAO
|73,30
|7.762.354.641
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|GARAN
|24,32
|4.666.796.452
|% 0,91
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,96
|4.373.838.550
|% 1,64
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.140.425.307
|% 9,93
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2425
|% 0,15
|
|Euro
|18,2086
|18,2161
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8776
|20,9823
|% -0,42
|
|Frank
|18,6960
|18,8087
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8366
|4,8608
|% 0,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-11,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.759
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|