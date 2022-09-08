***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş.nin Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması neticesinde Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca onaylanmış 06/09/2022 - 84 SA-1116 sayılı İhraç belgesi ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061561BIST