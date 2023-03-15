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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2023 19:21
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Kârının Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Teklif Kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GENTS, TRAGENTS91C4 Peşin 0,1238739 12,38739 10 0,1114865 11,14865

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2023 02.06.2023 01.06.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GENTS, TRAGENTS91C4 75.757.744,9 33,78388

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.03.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.
Şirketimizin 2022 yılı sonunda yasal kayıtlarında Vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 15.613.774,49 TL, SPK kayıtlarında ise Vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, 318.647 TL'lik bağışların ilavesi ile 231.896.708,98 TL Net Dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu olarak 12 / 04 / 2023 tarihinde toplanacak 2022 yılı Genel Kurulu'na
1. Temettü ( Brüt – Nakit )
13.957.207,99 TL

1. Temettü ( Bedelsiz % 33,78 )
75.757.744,90 TL

2.Temettü ( Brüt – Nakit )
13.820.569,79 TL

Toplam Temettü ( Brüt- % 46.17 )
103.535.522,68 TL

II. Tertip Yasal Yedek akçe
1.656.566,50 TL

· Yukarıda belirtilen Tablodaki şekilde Kar dağıtılması ve yasal yedek akçelerinin ayrılmasını,
· 2022 Yılı sonunda Şirketimiz Yasal Kayıtlarında bulunan Net Dağıtılabilir dönem kârına ilave olarak 2.Temettü tutarı olan 13.820.569,79 TL ve Bedelsiz temettü tutarı olan 75.757.744,90 TL olmak üzere toplam 89.578.314,69 TL'nin Şirket Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmasını,
· SPK kayıtlarında ise temettü ve kanuni yedek akçelerin tümünün 2022 yılı Net dağıtılabilir Dönem Karından karşılanması sonrası artan 126.385.973,21 TL'nin Şirket bünyesinde Geçmiş Yıllar Karları olarak bırakılmasını,
· Nakit temettü ödeme tarihinin 31/05/2023 olarak belirlenmesini,
2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gentas KD Teklif Tablo.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCapılan Bağışlar ( + ) 318.646,58 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 231.896.708,98 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 89.714.952,89 0
* Nakit 13.957.207,99 13.957.207,99
* Bedelsiz 75.757.744,9 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 13.820.569,79 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.656.566,5 1.656.566,5
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 126.385.973,21 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 89.578.314,69

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 25.000.000 75.757.744,9 44,71 0,449325 44,93
TOPLAM 25.000.000 75.757.744,9 44,71 0,449325 44,93

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Teklifimize ilişkin 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125303


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Cumhuriyet 7.886 8.005 84,00  
Tam 7.971 8.042 128,00  
Yarım 3.894 3.935 63,00  
Çeyrek 1.947 1.967 31,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 0,17  
Gümüş Gr. 13,39 13,41 0,17  
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