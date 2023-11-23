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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2023 14:41
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildi


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre Uzatımı ve Tavan Artışı İçin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2020-2024 yıllarını kapsayan kayıtlı sermaye tavan tutarı 235.000.000 TL iken 2023 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus olmak üzere süre içinde aşılmış ve Ödenmiş Sermaye'nin 300.000.000 TL'ye çıkarılmasından dolayı yeni kayıtlı sermaye süresi ve kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak
1- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarı'nın 1.000.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,
2- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
3- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
4- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,
5- Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş. YÖNETİM KURULU

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219555


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