***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre Uzatımı ve Tavan Artışı İçin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2020-2024 yıllarını kapsayan kayıtlı sermaye tavan tutarı 235.000.000 TL iken 2023 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus olmak üzere süre içinde aşılmış ve Ödenmiş Sermaye'nin 300.000.000 TL'ye çıkarılmasından dolayı yeni kayıtlı sermaye süresi ve kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak1- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarı'nın 1.000.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,2- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,3- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,4- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,5- Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş. YÖNETİM KURULUEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219555BIST