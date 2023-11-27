***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre için Kurul'a başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.11.2023Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2020-2024 yıllarını kapsayan kayıtlı sermaye tavan tutarı 235.000.000 TL iken 2023 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus olmak üzere süre içinde aşılmış ve Ödenmiş Sermaye'nin 300.000.000 TL'ye çıkarılmasından dolayı yeni kayıtlı sermaye süresi ve kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak23.11.2023 - 30 Sayılı Yönetim Kurulu kararımız ve ek belgeler ile 27/11/2023 tarihinde Sermaye Piyasası kurulu'na başvuru yapılmıştır.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220249BIST