***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.01.2024 13:37
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre Uzatımına Kurul Onayı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.01.2024
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2020-2024 yıllarını kapsayan kayıtlı sermaye tavan tutarı 235.000.000 TL iken 2023 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus olmak üzere süre içinde aşılmış ve Ödenmiş Sermaye'nin 300.000.000 TL'ye çıkarılmasından dolayı yeni kayıtlı sermaye süresi ve kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak 23.11.2023 - 30 Sayılı Yönetim Kurulu kararımız ve ek belgeler ile 27/11/2023 tarihinde Sermaye Piyasası kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Başvurumuz Kurul^dan alınan ekli 08/01/2024-47762 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
Kamuya Saygı ile Duyurulur
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 08_01_2024 tarih ve E-29833736-110_04_04-47762 SPK ONAY ÜST YAZI.pdf
EK: 2 08_01_2024 ek-1 Gentaş Esas Sözleşme Tadil Metni SPK ONAYLI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235886
BIST