***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2020 18:09
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumunca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, kurul kararı ile sözlü savunma aşamasına geçilerek, 08.06.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan tebliğe göre 07.07.2020 tarihinde sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilecektir.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849939
BIST
17:56109.569
En Yüksek
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|: -0,41%
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|: 110.332
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17:566,7947
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|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|48.205.190
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.921.003
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.233.389
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,09
|41.627.441
|% 9,95
|
|KRGYO
|3,42
|91.366.497
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,28
|1.299.515.611
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,73
|1.039.979.032
|% 5,49
|
|THYAO
|12,69
|699.323.670
|% -0,24
|
|ASELS
|31,62
|636.342.000
|% -0,82
|
|PETKM
|3,77
|576.947.906
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|1.039.979.032
|% 5,49
|
|GARAN
|8,28
|1.299.515.611
|% -0,12
|
|PETKM
|3,77
|576.947.906
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,71
|549.689.022
|% 6,30
|
|IHLGM
|1,34
|168.398.255
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6015
|8,6446
|% 0,67
|
|Frank
|7,0753
|7,1179
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,09
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.431
|-16,30
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,60
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|